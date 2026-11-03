Gran Canaria activa 2,2 millones en ayudas para ganadería, pesca y acuicultura

El Cabildo de Gran Canaria ha aprobado dos convocatorias extraordinarias de ayudas por un importe inicial de 2,2 millones de euros destinadas a la ganadería, la pesca artesanal y la acuicultura de la isla.

La mayor partida, de 1,8 millones, se dirigirá al sector ganadero y podrá incrementarse hasta en otros 500.000 euros. La segunda convocatoria contará con 400.000 euros para la pesca artesanal y la acuicultura, ampliables en otros 100.000.

De agotarse ambas ampliaciones, las ayudas podrían alcanzar un máximo conjunto de 2,8 millones de euros.

El aumento de los costes, en el centro de las ayudas

El Cabildo vincula estas subvenciones extraordinarias al incremento de los costes de producción provocado por la inestabilidad internacional y, especialmente, por la crisis de Oriente Próximo.

La institución sostiene que Canarias resulta especialmente vulnerable a este tipo de perturbaciones por su condición insular y ultraperiférica, que incrementa la dependencia del transporte y de la importación de determinados insumos.

Las ayudas forman parte del Plan Estratégico del Sector Primario de Gran Canaria, que incluye entre sus objetivos reducir los costes de los medios de producción y avanzar en la soberanía y seguridad alimentarias.

Combustible y energía presionan al sector pesquero

En el caso de la pesca artesanal y la acuicultura, el Cabildo destaca el peso que tienen los gastos energéticos, el combustible, el transporte y el aprovisionamiento sobre la actividad.

La institución advierte también de la competencia de productos pesqueros procedentes de otros países o comercializados congelados a precios más bajos, además de la creciente diferencia entre el precio que recibe el productor y el que termina pagando el consumidor.

Según la argumentación incluida en la propuesta aprobada, el incremento del precio de los combustibles utilizados por la flota constituye uno de los principales factores de presión sobre los costes operativos.

El Cabildo advierte de que, si esta tendencia continúa sin medidas de apoyo, podría aumentar el riesgo de cierre de empresas vinculadas a la pesca y la acuicultura.

Apoyo también a la ganadería

La convocatoria ganadera busca reducir el impacto de los mayores costes sobre un sector que mantiene actividad económica y empleo en las zonas rurales y medianías de Gran Canaria.

La ganadería insular sostiene además una cadena de valor que abarca la producción de leche y carne, la elaboración de quesos y otros productos agroalimentarios y actividades relacionadas con su transformación, distribución, comercialización, restauración y turismo.

Las dos convocatorias parten así de una dotación conjunta de 2,2 millones de euros, con la posibilidad de sumar otros 600.000 euros si se amplían ambas partidas hasta los límites previstos.