La FIFA niega la licencia a un menor en Canarias mientras autoriza a su hermano mellizo

La familia de dos hermanos mellizos de 12 años residentes en Las Palmas de Gran Canaria denuncia un trato desigual en la concesión de sus licencias federativas después de que la FIFA autorizara la inscripción de uno de ellos y rechazara la del otro.

Los menores, de nacionalidad ecuatoguineana, nacieron en Madrid y residen desde 2024 en Gran Canaria bajo la tutela de una tía. Ambos solicitaron durante la temporada 2025 su primera inscripción para poder jugar en el Intercanarias Pilar CF.

La documentación de los dos hermanos fue presentada de forma simultánea y, según sostiene la representación jurídica de la familia, bajo unas circunstancias personales idénticas. Sin embargo, en diciembre de 2025 se autorizó la inscripción de Juan, mientras que la de su hermano Santi fue denegada.

Un recurso pendiente desde marzo

La familia recurrió la decisión en marzo de 2026 ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), alegando que no existe una diferencia entre ambos casos que justifique resoluciones distintas.

Según el recurso, los dos menores fueron enviados a España para continuar su formación académica y quedaron al cuidado de una tía residente en Las Palmas de Gran Canaria.

La familia sostiene que el interés de Santi por incorporarse al club responde exclusivamente a su afición por el fútbol y no a un traslado realizado con fines deportivos.

El recurso incide también en la igualdad de trato, al considerar que las solicitudes de los dos hermanos fueron presentadas al mismo tiempo y con las mismas circunstancias familiares y administrativas.

Hasta ahora, según la información facilitada, el recurso presentado en marzo no ha recibido respuesta y Santi continúa sin poder competir.

La negativa estaría relacionada con la residencia de sus padres

La familia asegura no haber recibido la resolución íntegra que motivó la denegación, aunque del expediente se desprende que uno de los problemas estaría relacionado con que el menor no reside en España como consecuencia de un traslado de sus progenitores.

La normativa sobre primeras inscripciones internacionales de menores establece controles específicos cuando un jugador extranjero pretende inscribirse por primera vez en una federación distinta a la correspondiente a su nacionalidad.

En este caso, la solicitud debe tramitarse a través de la Real Federación Española de Fútbol y, cuando corresponda, elevarse a la Cámara del Estatuto del Jugador del Tribunal del Fútbol de la FIFA.

La representación del menor cuestiona que la residencia con una persona distinta de sus progenitores sea suficiente para impedir la inscripción y defiende que debe tenerse en cuenta la situación de tutela y custodia existente.

El club vuelve a iniciar el procedimiento

Con el comienzo de la nueva temporada, el Intercanarias Pilar ha iniciado de nuevo los trámites para intentar conseguir la licencia de Santi.

El club ha remitido la documentación a la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, que solicitó información adicional y realizó una comprobación presencial con el menor y su tutora antes de enviar el expediente a la Real Federación Española de Fútbol.

Según el club, la documentación lleva aproximadamente un mes en Madrid y recientemente se ha requerido nueva información, que ya ha sido incorporada al expediente.

Mientras continúa ese procedimiento y permanece pendiente el recurso presentado ante el TAS, uno de los mellizos puede competir con normalidad y el otro sigue a la espera de obtener la autorización para hacerlo.