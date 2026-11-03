La paradoja del alquiler en Canarias: las ayudas tienen un tope de 900 euros mientras el precio medio alcanza los 1.224

Acceder a una vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas económicos de los jóvenes canarios. Los salarios, el encarecimiento del alquiler y la escasez de oferta dificultan una emancipación que, para una parte importante de la población, continúa siendo económicamente inviable.

Los últimos datos del Observatorio de Emancipación permiten dimensionar el problema. Un joven canario necesitaría destinar el 126,5 % de su salario para alquilar una vivienda en solitario. Es decir, ni siquiera empleando la totalidad de sus ingresos podría asumir el coste medio del arrendamiento.

El informe, presentado a finales de octubre, sitúa el alquiler medio en Canarias en 1.224 euros mensuales durante 2025, un 8 % más que el año anterior.

Frente a esta realidad, el Gobierno de Canarias puso en marcha una nueva convocatoria del Bono Alquiler Joven, con ayudas de hasta 250 euros mensuales durante dos años.

Sin embargo, las condiciones del programa plantean una contradicción que merece atención: para acceder a la ayuda, el alquiler de la vivienda no puede superar los 900 euros mensuales.

La diferencia entre ese límite administrativo y el precio medio del mercado alcanza los 324 euros mensuales.

Aunque ambas cifras responden a referencias distintas, el precio medio observado y el máximo admitido para una subvención, su comparación refleja las dificultades que pueden encontrar los jóvenes para localizar viviendas que cumplan los requisitos del programa.

Una ayuda de 250 euros frente a un mercado cada vez más caro

La convocatoria del Bono Alquiler Joven 2026-2027 contempla subvenciones de hasta 6.000 euros por beneficiario, distribuidas en 24 mensualidades.

El programa está dirigido a personas de entre 18 y 35 años y establece determinados requisitos de ingresos, residencia y contrato de arrendamiento.

En el caso de las viviendas completas, el precio máximo admitido es de 900 euros mensuales en cualquier municipio del archipiélago. Para las habitaciones, el límite se sitúa en 450 euros.

El plazo de presentación de solicitudes se desarrolló entre el 18 de septiembre y el 8 de octubre.

Sobre el papel, una ayuda de 250 euros puede representar un alivio económico importante para quienes cumplen las condiciones. En un alquiler de 900 euros, la subvención equivale a algo más de una cuarta parte de la mensualidad.

Pero existe una dificultad evidente: la ayuda no resuelve el problema de quienes no encuentran viviendas dentro del precio máximo establecido.

Y tampoco garantiza que una persona joven pueda asumir por sí sola el importe restante del alquiler.

La situación resulta especialmente complicada cuando se compara con la evolución de los salarios.

Según el Observatorio de Emancipación, los salarios reales de los jóvenes canarios apenas han aumentado un 6 % desde 2008, mientras que los precios de la vivienda han seguido una trayectoria que dificulta cada vez más el acceso a un hogar.

El problema no consiste únicamente en la cuantía de las subvenciones, sino también en la relación entre los ingresos disponibles y el coste real del mercado inmobiliario.

Solo el 15,4 % de los jóvenes canarios ha logrado emanciparse

Las consecuencias de este desequilibrio aparecen reflejadas en otro dato del informe: la tasa de emancipación de los jóvenes de entre 16 y 29 años se sitúa en Canarias en apenas el 15,4 %.

El estudio también señala que el 46,6 % de los jóvenes emancipados que viven de alquiler comparte vivienda, una fórmula que se ha extendido ante las dificultades para afrontar individualmente los gastos.

La alternativa de comprar tampoco resulta sencilla.

El Observatorio calcula que un joven canario necesitaría destinar aproximadamente el 85 % de su salario al pago de una hipoteca y acumular el equivalente a cinco años y medio de sueldo íntegro para afrontar la entrada de una vivienda.

Estas cifras explican por qué disponer de un empleo ya no garantiza necesariamente la posibilidad de independizarse.

La situación abre un debate sobre la eficacia de las políticas públicas de vivienda y sobre la necesidad de combinar las ayudas directas con medidas que permitan incrementar la oferta residencial disponible.

La construcción de vivienda, la movilización de inmuebles vacíos, la agilización administrativa y la disponibilidad de suelo son algunas de las cuestiones que forman parte de ese debate.

También resulta pertinente analizar si los límites económicos de las subvenciones responden adecuadamente a la realidad de los distintos mercados insulares y municipales.

Porque no todos los jóvenes se enfrentan a las mismas condiciones, ni todos los municipios presentan los mismos precios.

La pregunta que deberían responder las administraciones es cuántos solicitantes reúnen los requisitos económicos para acceder al Bono Alquiler Joven, pero encuentran dificultades para localizar una vivienda cuyo alquiler no supere los 900 euros.

Conocer esa cifra permitiría evaluar mejor el alcance real del programa.

Canarias afronta una situación en la que tener trabajo no siempre basta para pagar una vivienda. Y mientras el precio medio del alquiler siga superando ampliamente la capacidad económica de los jóvenes, la emancipación continuará siendo una aspiración difícil de alcanzar para miles de ellos.