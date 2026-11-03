La UD Las Palmas lamenta el fallecimiento de Jesús de Miguel, futbolista del CD Tenerife

La rivalidad en el terreno de juego ha quedado a un lado tras conocerse la trágica noticia que enluta al deporte insular. La UD Las Palmas ha querido manifestar públicamente su pesar por la pérdida de Jesús de Miguel, futbolista del CD Tenerife, sumándose al dolor de toda la entidad blanquiazul en una jornada marcada por el luto.

A través de un pronunciamiento difundido en su perfil corporativo de la red social X, la directiva grancanaria señaló lamentar "profundamente" el deceso del jugador tinerfeño. El club empleó sus canales oficiales para trasladar su apoyo y cariño a la familia del deportista, haciendo extensivo el pésame a sus amigos, vestuario y a todos los integrantes de la estructura deportiva tinerfeña en momentos de especial tristeza.

Este pronunciamiento de la entidad de Gran Canaria sobrepasa el ámbito estrictamente competitivo. La relación entre las dos instituciones de referencia en el archipiélago está cimentada en una enconada rivalidad sobre el césped, pero también en una indiscutible solidaridad institucional cuando circunstancias de esta gravedad sacuden a cualquiera de las partes. El respaldo ofrecido evidencia la cercanía y el respeto mutuo entre dos clubes históricos.

Las muestras de simpatía y pésame se han extendido con rapidez por toda la región, donde aficionados de ambos bandos han aparcado cualquier discrepancia deportiva para respaldar a la entidad chicharrera. Con este gesto, la escuadra amarilla ratifica su compromiso de hermandad con el club santacrucero ante una pérdida irreparable que ha consternado a los aficionados de todas las islas.

El adiós a Jesús de Miguel deja un hondo vacío en el seno del fútbol canario, que despide a un miembro de su disciplina deportiva desde la unidad y el recogimiento. En circunstancias como esta, los valores deportivos y la concordia se imponen sobre cualquier diferencia competitiva, arropando de manera unánime a los seres queridos del joven futbolista.