Las estancias en apartamentos turísticos caen seis veces más en Canarias que en el conjunto de España

Canarias sigue siendo el destino español con más noches contratadas en apartamentos turísticos, pero septiembre dejó una caída más acusada que en el conjunto del país. Las islas registraron 2,1 millones de pernoctaciones, un 4,8% menos que en el mismo mes de 2025, según los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En España, el descenso fue del 0,8%. La diferencia es considerable: el retroceso canario multiplica por seis la media nacional. El archipiélago conserva el liderazgo, pero sus apartamentos pierden actividad con mayor intensidad. Por cada cien noches que registraban un año antes, ahora suman unas noventa y cinco.

Del crecimiento al frenazo

Hace un año, la situación era distinta. En septiembre de 2025, los apartamentos canarios superaban los 2,2 millones de pernoctaciones y crecían un 11,7% respecto a septiembre de 2024, según el balance provisional publicado entonces. Ahora, la comparación con aquel mes arroja una caída del 4,8%.

El cambio va más allá de crecer a un ritmo menor: se han contratado menos noches que un año antes. Eso sí, el retroceso actual no ha desplazado a Canarias del primer puesto entre los destinos españoles.

La actividad sigue siendo elevada en muchos de los principales enclaves turísticos del archipiélago. Lanzarote alcanzó una ocupación del 89,3%, mientras que San Bartolomé de Tirajana y Mogán figuraron entre los puntos con más pernoctaciones del país. Estas cifras matizan el enfriamiento: hay menos noches en el conjunto de las islas, pero sus grandes destinos mantienen un volumen importante de negocio.

Los precios siguen caminos distintos

La caída de las estancias tampoco se traduce automáticamente en alojamientos más baratos. En el conjunto de España, los precios de los apartamentos turísticos subieron un 9,8% respecto a septiembre de 2025. Es un encarecimiento cercano al 10% en un año, pese a que el sector vendió menos noches.

En Canarias, en cambio, el balance de las viviendas vacacionales anunciadas en plataformas muestra una evolución diferente. Su tarifa media diaria se situó en 137,08 euros, un 8,7% menos que un año antes, según el informe de septiembre del Observatorio Turístico de Canarias, elaborado con datos del ISTAC.

Tomando como referencia esa tarifa media, la bajada equivale a unos 13 euros al día respecto a septiembre de 2025. En una estancia de siete noches, serían alrededor de 90 euros de diferencia, aunque el importe final depende de la vivienda y las fechas elegidas.