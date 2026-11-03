Más de 1.400 inmigrantes llegan a Canarias en una nueva avalancha durante el puente

Canarias recibió más de 1.400 inmigrantes en al menos 16 embarcaciones desde la madrugada del sábado 31 de octubre hasta la noche del lunes 2 de noviembre. Las llegadas se sucedieron mientras el Gobierno canario reclamaba al Estado más recursos para afrontar el repunte de la ruta atlántica.

El Hierro concentró cerca de tres de cada cuatro llegadas: alrededor de 1.100 personas en diez cayucos. El recuento provisional de las operaciones conocidas suma 262 inmigrantes más en cuatro embarcaciones con destino a Lanzarote y otros 125 en dos embarcaciones en Gran Canaria.

La última llegada documentada se produjo hacia las 20:15 del lunes en La Restinga, con 59 personas.

Más de 11.000 llegadas en 2026

Canarias ya superaba las 11.000 llegadas por mar en 2026 antes del puente de Todos los Santos. El repunte de octubre ha vuelto a aumentar la presión sobre los dispositivos de acogida y los servicios sanitarios de las islas.

La ruta atlántica ha dejado más de 400 muertos y desaparecidos en 2026 entre quienes intentaban alcanzar el archipiélago. Los siete fallecidos de la embarcación rescatada el lunes frente a Lanzarote se añaden a ese balance. La sucesión de travesías mortales y las necesidades de atención en tierra mantienen en cuestión la capacidad del modelo migratorio para prevenir las tragedias y responder a las llegadas.

Clavijo denuncia la falta de respuesta del Gobierno

Fernando Clavijo reprochó el lunes al Ejecutivo central que sus advertencias no se hayan traducido en las medidas que reclama. Tras conocerse las muertes frente a Lanzarote, escribió en X: "Seguimos sin respuestas del Gobierno de España".

El presidente había solicitado el 28 de octubre un refuerzo sanitario de los centros de atención temporal. En El Hierro pidió un módulo con personal médico y de enfermería para evitar que las curas ordinarias obliguen a desplazar profesionales del Hospital Insular.

Según Clavijo, esos desplazamientos reducen la capacidad de atención a los vecinos. Su exigencia es que el Estado financie los refuerzos para compatibilizar la asistencia a quienes llegan con los servicios de la isla. "El Estado no puede seguir llegando tarde", insistió el lunes.