Más de un centenar de inmigrantes ilegales llegan a El Hierro en dos cayucos

La presión migratoria sobre la ruta canaria no da tregua. La isla de El Hierro ha vuelto a ser escenario este martes de la llegada de dos nuevas embarcaciones precarias procedentes de las costas africanas, con un total de 102 inmigrantes de origen subsahariano a bordo, según han confirmado fuentes de Salvamento Marítimo.

El primero de los cayucos fue avistado en torno a las 10:00 horas cuando navegaba a apenas dos millas al sur de La Restinga. De inmediato, el centro coordinador movilizó a la embarcación Salvamar Diphda, cuyos efectivos acudieron a su encuentro para prestar apoyo y proceder a su escolta hasta el interior de las instalaciones portuarias. En esta primera barcaza viajaban 33 personas, de las cuales 32 eran varones adultos y una mujer.

Prácticamente al mismo tiempo, los servicios de vigilancia detectaron una segunda barquilla en las inmediaciones del mismo muelle. En esta ocasión, fue la tripulación de la Salvamar Navia la encargada de intervenir para garantizar la maniobra de aproximación y atraque en condiciones de seguridad. A bordo navegaban otras 69 personas de origen subsahariano, distribuidas entre 66 varones y tres mujeres.

Una vez en tierra firme, todos los integrantes de las expediciones fueron atendidos por el habitual dispositivo de emergencias humanitarias, integrado por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y voluntarios de la Cruz Roja. Los sanitarios realizaron los primeros reconocimientos a pie de muelle para verificar el estado de salud de los recién llegados, sin que inicialmente fuera necesario ordenar traslados hospitalarios de gravedad.

Este nuevo episodio refleja la constante reactivación de la denominada ruta atlántica, considerada una de las vías marítimas más peligrosas del mundo y que sigue sometiendo a los recursos asistenciales y policiales de las Islas Canarias a una enorme sobrecarga. Las administraciones locales han reiterado en numerosas ocasiones la necesidad urgente de reforzar el control fronterizo y la cooperación con los países emisores para frenar la actividad de las mafias que lucran con el tráfico ilegal de seres humanos.