Morales pide a España proteger los intereses de Canarias tras el fin de la MINURSO en el Sáhara

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha reclamado al Gobierno de España y a la Unión Europea una respuesta ante el nuevo escenario abierto en el Sáhara Occidental después del fin del mandato de la Minurso.

Morales advierte de las posibles consecuencias que la desaparición de esta misión de Naciones Unidas puede tener para la estabilidad regional y para Canarias, especialmente en ámbitos como los espacios marítimos, la gestión aérea, la actividad portuaria y los movimientos migratorios.

El presidente insular plantea además que el archipiélago participe en las decisiones que puedan afectar directamente a sus aguas, espacio aéreo, seguridad e infraestructuras estratégicas.

Reclama mantener una vigilancia internacional

Morales pide que España promueva ante Naciones Unidas algún mecanismo de verificación que permita mantener una supervisión internacional sobre el territorio tras el cierre de la Minurso.

También defiende que el Sáhara Occidental continúe presente en la agenda de los organismos de Naciones Unidas encargados de abordar el conflicto y la descolonización, y reclama mantener el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.

El presidente del Cabildo considera que el nuevo escenario obliga a España a definir públicamente su posición y sostiene que Canarias no puede permanecer al margen de las decisiones que se adopten por su proximidad geográfica.

Aguas, espacio aéreo y monte Tropic

Entre las cuestiones que Morales considera prioritarias se encuentra la defensa de los intereses canarios ante futuras decisiones sobre la delimitación de los espacios marítimos y el entorno del monte Tropic.

También reclama mantener desde Gran Canaria la gestión de la seguridad aérea relacionada con el Sáhara Occidental y reforzar la vigilancia marítima y aérea en el entorno del archipiélago.

A ello suma la protección de infraestructuras consideradas esenciales, como puertos, aeropuertos, cables submarinos y sistemas energéticos.

Morales reclama en este sentido una estrategia europea para el Atlántico en la que Canarias participe en aquellas decisiones con consecuencias directas para las islas.

Preocupación por el Puerto de La Luz

El presidente insular lleva también el debate al terreno económico. Considera que un aumento de la inestabilidad regional podría afectar a la actividad marítima y a la confianza de las navieras que operan en el Puerto de La Luz y de Las Palmas.

En este contexto, reitera su rechazo a la entrada de la empresa pública marroquí Marsa Maroc en Boluda Maritime Terminals al considerar que se trata de una operación sensible por su relación con infraestructuras portuarias estratégicas.

Morales incorpora además la autonomía energética a sus reivindicaciones y sostiene que el desarrollo de las energías renovables y la eólica marina puede reducir dependencias externas y reforzar la seguridad del archipiélago.

Cooperación con Marruecos, pero sin dependencia

Pese a sus advertencias, Morales asegura que sus planteamientos no pretenden cuestionar las relaciones de cooperación con Marruecos y defiende mantener los vínculos comerciales, históricos y humanos con el país vecino.

Su posición pasa por compatibilizar esa cooperación con una mayor capacidad de Canarias para defender sus intereses estratégicos en el Atlántico.

El fin de las operaciones de la Minurso abre ahora un nuevo escenario en el Sáhara Occidental ante el que Morales reclama que España, la Unión Europea y Canarias definan su papel en cuestiones que van desde la seguridad regional hasta las aguas, los puertos y el espacio aéreo del archipiélago.