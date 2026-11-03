Jesús de Miguel: empeora el estado neurológico del jugador del CD Tenerife

La preocupación por el estado de salud de Jesús de Miguel aumenta en Tenerife. El delantero del CD Tenerife, que permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, ha experimentado un empeoramiento neurológico, según ha comunicado el club blanquiazul durante la madrugada de este martes.

La actualización llega después de que el futbolista sufriera una parada cardiorrespiratoria durante el encuentro frente al FC Andorra, disputado este lunes en el estadio Heliodoro Rodríguez López. La entidad tinerfeña había informado inicialmente de que el jugador se encontraba «estable, dentro de la gravedad», aunque su situación ha empeorado en las últimas horas.

El CD Tenerife ha comunicado que ofrecerá nuevos detalles sobre la evolución del delantero, que continúa bajo atención médica en el centro hospitalario de Santa Cruz de Tenerife.

Una parada cardiorrespiratoria tras el choque con Owono

El grave incidente se produjo en los últimos instantes del encuentro, cuando Jesús de Miguel salió a disputar un balón y chocó violentamente con el guardameta del Andorra, Jesús Owono, que había abandonado su área para intentar despejarlo.

El impacto, en el que el portero golpeó con la rodilla al delantero, dejó al futbolista tendido sobre el césped y sin conocimiento. Las asistencias médicas del Tenerife acudieron rápidamente para atenderlo y tuvieron que practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

La gravedad de lo ocurrido obligó a trasladar al jugador en una ambulancia medicalizada al Hospital de La Candelaria. Durante el traslado, los sanitarios consiguieron recuperar su pulso y la respiración autónoma, aunque no había recuperado el conocimiento.

Owono fue expulsado con tarjeta roja directa por la acción.

El partido quedó suspendido con empate a dos

La emergencia médica dejó el fútbol en un segundo plano. El árbitro decidió suspender definitivamente el Tenerife-Andorra después de consultar con los capitanes y delegados de ambos equipos, que manifestaron que no estaban en condiciones anímicas de continuar.

El encuentro estaba empatado a dos goles, después de que el conjunto visitante remontara la ventaja de dos tantos que había conseguido el Tenerife.

Desde entonces, las muestras de apoyo al delantero se han sucedido. El FC Andorra, la Real Federación Española de Fútbol y numerosos clubes, entre ellos el Real Madrid y el Atlético de Madrid, han trasladado sus mensajes de ánimo al futbolista y a su entorno.

También el delantero de la UD Las Palmas Jesé Rodríguez expresó públicamente su apoyo a De Miguel y a su familia tras el partido disputado por el conjunto grancanario.

Mientras tanto, la atención sigue centrada en la evolución médica del jugador, a la espera de nuevas noticias por parte del CD Tenerife.