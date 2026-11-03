Quórum Social 77. Dinero público, menores vulnerables y una pregunta incómoda

¿Qué controles reales existen sobre las entidades que reciben millones de euros de dinero público para gestionar servicios tan delicados como la atención a menores migrantes?

La gravedad de las investigaciones judiciales conocidas en torno a distintos centros gestionados por esta organización no solo interpela a la propia entidad, sino también a quienes han adjudicado, financiado y supervisado esos recursos. Porque una administración responsable no puede limitarse a firmar convenios, derivar plazas o aprobar pagos. Su obligación continúa mientras el servicio se presta, y esa obligación pasa por vigilar, inspeccionar y actuar si algo falla.

Aquí no estamos ante una discusión burocrática. Estamos hablando de menores bajo protección institucional. Es decir, de niños y adolescentes que dependen del sistema para vivir seguros. Si en torno a esos espacios surgen denuncias, cierres judiciales, intervenciones policiales o sospechas graves, lo mínimo que cabe exigir es una explicación pública a la altura del problema.

La presunción de inocencia debe respetarse. Eso no admite discusión. Pero la prudencia jurídica no puede confundirse con pasividad política o administrativa. Una cosa es no condenar antes de tiempo, y otra muy distinta es no revisar procedimientos, no reforzar controles o no analizar si hubo señales de alarma que no se atendieron con la contundencia necesaria.

Canarias ha tenido que afrontar una presión enorme en la acogida de menores migrantes, pero precisamente por eso debía extremar la vigilancia. Cuanto mayor es la emergencia, mayor debe ser la exigencia en el seguimiento. De lo contrario, corremos el riesgo de que la excepcionalidad se convierta en costumbre y la urgencia termine debilitando derechos básicos.

La ciudadanía tiene derecho a saber en qué se gasta el dinero público y qué garantías ofrece el sistema cuando la atención se externaliza. No basta con que una entidad presente informes o memorias. Hay que comprobar qué ocurre dentro de los centros, escuchar a los menores, proteger a los profesionales que alerten de irregularidades y asegurar que las inspecciones no sean una mera formalidad.

También conviene decirlo con claridad: exigir transparencia y responsabilidades no es atacar al tercer sector. Al contrario. La inmensa mayoría de las entidades sociales trabajan con seriedad, esfuerzo y compromiso. Precisamente por respeto a ellas, no se puede permitir que la opacidad o la mala gestión de algunos manchen a quienes sí hacen bien las cosas.

Si se acreditan responsabilidades penales, tendrán que responder quienes correspondan. Si se detectan fallos administrativos o déficits de supervisión, también habrá que asumir consecuencias. Lo que no puede pasar es que, una vez se apague el foco mediático, todo siga igual.

Porque el dinero público no se entrega para blindar a nadie, sino para servir a la gente.

Y cuando ese dinero está destinado a proteger a la infancia, no debería haber margen para la dejadez, la improvisación ni la impunidad.