Tenerife declara un día de luto por la muerte del jugador del CD Tenerife Jesús de Miguel

El Cabildo de Tenerife ha declarado un día de luto oficial por el fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife.

El luto comenzará a las 00:00 horas de este miércoles 4 de noviembre y se prolongará durante toda la jornada. Como señal de duelo, la bandera de Tenerife ondeará a media asta en los edificios de la Corporación insular.

Minuto de silencio en el Palacio Insular

El Cabildo ha convocado también a la ciudadanía a guardar un minuto de silencio a las 11:30 horas de este miércoles a las puertas del Palacio Insular.

La institución ha trasladado sus condolencias a la familia y seres queridos de Jesús de Miguel, así como al conjunto del CD Tenerife.

La Corporación insular señala que el fallecimiento ha causado una profunda conmoción en Tenerife y en el mundo del deporte, especialmente en el fútbol.