Un ciberataque bloquea la sede electrónica y la web de La Laguna

El Ayuntamiento de La Laguna ha sufrido este lunes una grave incidencia técnica como consecuencia de un incidente de ciberseguridad que ha comprometido de manera directa parte de su infraestructura tecnológica. La agresión contra los servidores municipales ha provocado una notable alteración en el funcionamiento diario de los canales telemáticos del consistorio, impidiendo que tanto los vecinos como el propio personal municipal puedan operar con normalidad.

Según ha detallado la corporación local a través de un comunicado oficial, el alcance del ataque ha obligado a deshabilitar elementos clave de la operativa digital. Entre las herramientas inhabilitadas figuran la página web municipal y el portal de la Sede Electrónica, lo que suspende de facto la realización de trámites a distancia. De igual modo, se han visto perjudicadas aplicaciones internas críticas, como el gestor de expedientes y los módulos encargados de la gestión tributaria y contable, paralizando temporalmente la tramitación habitual de los expedientes de gasto y recaudación.

Tras detectarse la brecha, los responsables del área informática procedieron de inmediato a la activación de los protocolos de seguridad estipulados para situaciones de emergencia digital. La corporación insiste en que las medidas adoptadas buscan perimetrar el fallo, aislar las áreas afectadas y evaluar con precisión el impacto que haya podido tener la intrusión. Asimismo, se están desarrollando todas las actuaciones necesarias para garantizar la protección de los sistemas y asegurar que los registros de los contribuyentes no hayan quedado expuestos.

En estos momentos, el personal técnico del municipio trabaja sin descanso con todos los medios a su alcance y mantiene una estrecha coordinación con organismos especializados en seguridad informática para neutralizar cualquier vulnerabilidad remanente y revertir los daños. La máxima prioridad fijada por la administración local consiste en blindar la información confidencial de la institución y restablecer progresivamente la normalidad de los trámites públicos en el menor plazo de tiempo posible.

Ante la interrupción del servicio, el consistorio ha transmitido sus disculpas por los perjuicios que esta incidencia informática pueda generar entre los vecinos. Al mismo tiempo, ha solicitado la comprensión y colaboración de la ciudadanía mientras concluyen las labores forenses y de recuperación técnica, esenciales para restaurar un ecosistema digital fiable frente a las crecientes amenazas que acechan a las instituciones públicas.