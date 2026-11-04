Arrancan las obras en la TF-5: así cambiará el nudo de Los Rodeos para acabar con los atascos

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias ha formalizado la firma del acta de replanteo que permite el inicio material de los trabajos en la autopista TF-5. La intervención, orientada a incrementar la capacidad de una de las arterias más congestionadas del archipiélago, consistirá en la ejecución de una tercera vía en sentido descendente dentro del tramo comprendido entre el enlace de Guamasa y el Aeropuerto de Tenerife Norte.

El contrato de ejecución fue adjudicado a la unión temporal de empresas constituida por Ferrovial Construcción y Asyota Asfaltos y Obras. La inversión autonómica asciende a 58.182.981,26 euros —con el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) ya computado— con el propósito de descongestionar un trazado que soporta diariamente una densa intensidad de vehículos en su trayecto hacia la capital insular.

El consejero responsable del área, Pablo Rodríguez, subrayó la trascendencia de esta obra pública para resolver los problemas de movilidad que lastran la competitividad y la vida diaria de los conductores tinerfeños. Rodríguez explicó que el plan permitirá aumentar la capacidad de la TF-5 y rediseñar los accesos de Guamasa y San Lázaro con el objetivo de "mejorar la fluidez de la circulación y las condiciones de seguridad" de toda la infraestructura.

Por su parte, la directora general de Infraestructura Viaria, Rosana Melián, señaló que el proyecto técnico abarca varias modificaciones sobre la plataforma actual y los nudos de conexión. La principal novedad radica en la apertura de un nuevo enlace directo con el Aeropuerto de Tenerife Norte, una solución que pondrá fin al embudo generado por el actual acceso único compartido.

A partir de la puesta en servicio de este ramal independiente, el Gobierno canario busca diferenciar los tráficos procedentes del norte de los de ámbito comarcal, evitando que los viajeros que se dirigen a las terminales deban prolongar su trayecto hasta San Lázaro. En paralelo a las primeras maniobras sobre el terreno, los técnicos del Ejecutivo autonómico han programado reuniones con colectivos vecinales del entorno para pormenorizar las fases constructivas y minimizar las molestias asociadas a las obras.