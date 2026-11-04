Autorizan el traslado a Toledo del cuerpo de Jesús de Miguel para su entierro

El juzgado que investiga el fallecimiento del jugador del CD Tenerife Jesús de Miguel ha autorizado el traslado de sus restos mortales a Navahermosa, en la provincia de Toledo, donde está previsto que sea enterrado.

La autorización ha sido acordada por la plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santa Cruz de Tenerife, que mantiene abiertas las diligencias para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha informado de que el órgano judicial ya ha recibido el informe preliminar de la autopsia, aunque su contenido permanece reservado por respeto a la intimidad del futbolista y de su familia.

El sepelio está previsto inicialmente para este jueves 5 de noviembre en Navahermosa, localidad de origen de la familia. La plantilla y el consejo de administración del CD Tenerife tienen previsto desplazarse para asistir al funeral.

El club prepara además un acto de despedida y homenaje a Jesús de Miguel para este sábado a las 18:00 horas en el estadio Heliodoro Rodríguez López, que estará abierto a toda la afición.

La investigación judicial continúa abierta mientras se practican las diligencias relacionadas con el fallecimiento.