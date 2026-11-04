Cae un atracador reincidente tras asaltar cinco veces el mismo salón de juegos en La Laguna

Efectivos de la Policía Nacional han procedido a la detención de un varón de 24 años como presunto autor de cinco robos con violencia e intimidación cometidos en un intervalo de apenas una semana contra el mismo establecimiento recreativo en el municipio de San Cristóbal de La Laguna. Al arrestado se le atribuye asimismo la sustracción de un vehículo a motor empleado presuntamente para facilitar sus desplazamientos y asegurar su huida.

Los hechos investigados se concentraron entre los pasados días 5 y 11 de octubre. En todas las ocasiones, el delincuente desplegó un patrón delictivo idéntico para amedrentar a los trabajadores: accedía al local pertrechado con ropa deportiva, la capucha puesta y el rostro oculto para eludir las cámaras de vigilancia. Una vez en el interior, abordaba al empleado que se encontrase de turno esgrimiendo un cuchillo o una botella rota con el propósito de exigir la recaudación inmediata de la caja registradora.

La reiteración delictiva generó una notable alarma entre el personal del local y obligó a activar un minucioso dispositivo de seguimiento. Las pesquisas desarrolladas por los investigadores policiales permitieron contrastar los indicios recabados en el lugar de los hechos y culminaron con la plena identificación del sospechoso, quien ya acumulaba un dilatado historial por infracciones de idéntica naturaleza antes de protagonizar esta última oleada criminal.

La localización del individuo se produjo finalmente en las calles de Santa Cruz de Tenerife, donde una patrulla en labores de seguridad ciudadana logró interceptarlo y proceder a su captura sin incidentes. Con esta actuación policial se pone coto a una escalada delictiva marcada por la reincidencia continuada de jóvenes infractores en el archipiélago canario.

Tras la instrucción de las preceptivas diligencias en dependencias policiales, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que deberá determinar las medidas cautelares aplicables ante la gravedad de las imputaciones y el riesgo patente de reiteración que presenta el encausado.