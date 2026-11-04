Canarias afronta este miércoles nuevas lluvias y tormentas pese a la rebaja de las alertas

Canarias afronta este miércoles, 4 de noviembre, una nueva jornada de inestabilidad meteorológica después de varios días marcados por las fuertes precipitaciones, las tormentas y las incidencias registradas especialmente en las islas occidentales.

Aunque el Gobierno autonómico rebajó este martes el nivel de alerta por lluvias, la situación continúa requiriendo precaución.

La Dirección General de Emergencias estableció la prealerta por lluvias en todo el archipiélago a partir de las 10:00 horas del martes, una decisión adoptada de acuerdo con la información meteorológica disponible y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos.

También se actualizó la situación de prealerta por tormentas para todas las islas.

La rebaja del nivel de riesgo no implica que hayan desaparecido las condiciones de inestabilidad que afectan a Canarias.

De hecho, las previsiones oficiales contemplaban una nueva fase de precipitaciones durante la jornada de este miércoles.

Las islas montañosas, bajo especial vigilancia

Según la información difundida por el Gobierno de Canarias, este miércoles podría producirse una nueva reactivación de la inestabilidad entre el mediodía y las 19:00 horas.

Las precipitaciones afectarían principalmente a zonas del interior de las islas montañosas, aunque su distribución e intensidad dependerán de la evolución de las condiciones atmosféricas.

El episodio llega después de unas jornadas particularmente complicadas en La Palma, donde las fuertes lluvias obligaron a activar niveles elevados de emergencia.

La situación meteorológica también ha afectado a La Gomera, El Hierro, Tenerife y Gran Canaria, con diferentes niveles de aviso durante los últimos días.

En estos escenarios, la intensidad de las precipitaciones puede variar considerablemente entre municipios e incluso entre zonas relativamente próximas.

Por este motivo, resulta importante atender a los avisos oficiales y evitar interpretar una mejoría puntual del tiempo como el final definitivo del episodio.

La prealerta obliga a mantener las precauciones

La Dirección General de Emergencias recuerda habitualmente la importancia de evitar desplazamientos innecesarios por zonas inundables cuando se registran lluvias intensas, así como extremar la precaución en barrancos, cauces y carreteras afectadas por acumulaciones de agua.

También resulta recomendable comprobar el estado de las vías antes de realizar desplazamientos y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.

La evolución del temporal tendrá especial importancia para las actividades al aire libre, el transporte y los municipios que hayan sufrido incidencias durante los últimos días.

En cualquier caso, la situación meteorológica de este miércoles deberá seguirse mediante las actualizaciones de la Agencia Estatal de Meteorología y del Gobierno de Canarias.

Los avisos pueden modificarse conforme evolucionen las condiciones atmosféricas.

Canarias encara así una nueva jornada de vigilancia meteorológica, con la prealerta activada y la posibilidad de que vuelvan a producirse precipitaciones localmente intensas durante las próximas horas.

La mejoría respecto a los momentos más adversos del temporal no supone todavía que la inestabilidad haya desaparecido.