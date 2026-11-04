Canarias exige a la Unión Europea blindar los recursos específicos del archipiélago

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se encuentra en Guadalupe para participar en la XXX Conferencia de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) de la Unión Europea. La reunión llega en un momento decisivo para el futuro económico del archipiélago, ante las negociaciones del nuevo presupuesto comunitario para el periodo 2028-2034.

El principal objetivo del Gobierno canario es evitar que los cambios que prepara Bruselas se traduzcan en una reducción de los fondos que recibe Canarias por su condición de región ultraperiférica. Clavijo defenderá que se mantengan las garantías recogidas en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y que el archipiélago cuente con financiación suficiente y específica.

Canarias teme perder fondos europeos

La propuesta de la Comisión Europea para el próximo periodo presupuestario contempla agrupar partidas tradicionales de cohesión, pesca y agricultura en grandes planes nacionales. Una fórmula que preocupa al Ejecutivo autonómico porque podría dejar en manos de cada Estado miembro decisiones sobre fondos que hasta ahora cuentan con mecanismos específicos para las regiones ultraperiféricas.

Entre las prioridades de Canarias está mantener el programa Posei, fundamental para compensar los sobrecostes que soporta el sector primario por la insularidad y la fragmentación territorial. El Gobierno regional también quiere garantizar la continuidad de los fondos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

Clavijo aprovechará su presencia en Guadalupe para trasladar estas reivindicaciones a las instituciones comunitarias. Este jueves mantendrá una reunión bilateral con Raffaele Fitto, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea responsable de Cohesión y Reformas, ante quien defenderá que la situación geográfica de Canarias, su posición estratégica en el Atlántico y su cercanía a África deben tener un reconocimiento concreto en las políticas europeas.

Migración, vivienda y transporte en la agenda

La presión migratoria también estará sobre la mesa. El presidente canario expondrá la situación que atraviesa el archipiélago como frontera sur de Europa y reclamará una financiación estable para atender a los menores extranjeros no acompañados. Canarias insiste en que la responsabilidad de su acogida no puede recaer únicamente sobre las islas y reclama una mayor implicación de las instituciones europeas.

Otro de los asuntos que abordará será el acceso a la vivienda. El Ejecutivo autonómico solicitará instrumentos jurídicos que permitan regular la adquisición de inmuebles por parte de no residentes en las zonas donde los precios han alcanzado niveles especialmente elevados. También planteará el respaldo financiero del Banco Europeo de Inversiones para afrontar este problema.

Por último, Clavijo reclamará ampliar hasta 2040 las exenciones al régimen europeo de comercio de derechos de emisión. El objetivo es evitar que los costes asociados a las políticas climáticas terminen encareciendo el transporte aéreo y marítimo, dos conexiones esenciales para Canarias, y perjudiquen la competitividad de su economía.