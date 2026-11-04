Canarias reclama al Estado que actualice sus pagos para evitar un desfase de 170 millones al mes

Canarias reclama al Gobierno central que actualice los anticipos de su financiación para evitar un desfase de unos 170 millones de euros mensuales en 2027. La consejera de Hacienda, Matilde Asián, advirtió este martes en el Parlamento de que las islas no podrían cubrir con recursos propios una caída de esa magnitud en los ingresos previstos.

La advertencia afecta al próximo ejercicio. Los 170 millones no corresponden a una mensualidad ya impagada, sino al dinero que podría dejar de llegar cada mes si no se actualizan las entregas a cuenta. El Ejecutivo canario vincula ese riesgo a la continuidad de los presupuestos estatales prorrogados y a la falta de una norma que permita revisar los anticipos.

Esas entregas son el dinero que el Estado adelanta durante el año a las comunidades para que puedan atender sus gastos, entre ellos hospitales, colegios y servicios sociales. Se calculan con previsiones de ingresos y se ajustan posteriormente, cuando se conoce la recaudación definitiva.

De dónde salen los 170 millones mensuales

Según el informe económico del presupuesto canario, Hacienda comunicó el 29 de julio de 2026 unos anticipos provisionales de 7.650,44 millones de euros para 2027. Sin actualización y con la prórroga durante todo el año, Canarias calcula que recibiría unos 5.608,66 millones.

El documento cifra la diferencia anual en 2.041,79 millones. Dividirla entre doce da unos 170,15 millones mensuales: el desfase previsto desde enero de 2027 si comenzara el año sin actualizar los pagos y mientras persistiera esa situación.

La actualización de los pagos sigue pendiente

El Ministerio de Hacienda anunció en julio que el conjunto de las comunidades recibiría 170.529 millones de euros en entregas a cuenta en 2027, un 8,1 % más. La reclamación canaria busca que las cantidades anunciadas puedan abonarse sin el retraso que teme el Ejecutivo autonómico.

Existe un precedente reciente de regularización de pagos. Según Hacienda, en julio de 2026 las comunidades recibieron 11.139 millones por la actualización de los anticipos correspondientes a los seis primeros meses del año. Esa cifra corresponde al conjunto de las autonomías.

El Parlamento tramita unas cuentas autonómicas para 2027 de 13.209 millones de euros, un 5,7 % más que las anteriores. El Gobierno canario anuncia 970 millones adicionales para políticas sociales, mientras desaparecen casi 500 millones de créditos de los fondos europeos de recuperación.