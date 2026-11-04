Canarias refuerza su apuesta por la vivienda con 249 millones de euros y un incremento presupuestario del 26 %

El Gobierno de Canarias continúa situando el acceso a la vivienda entre sus principales prioridades para el próximo ejercicio. El proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2027 contempla una dotación de 249 millones de euros para el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), lo que representa un incremento cercano al 26 % respecto al año anterior.

Las cuentas, presentadas por el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, reflejan una estrategia que combina la construcción de nuevas viviendas públicas con el apoyo económico a las familias y la mejora del parque residencial existente.

El objetivo es avanzar en la respuesta a uno de los principales desafíos sociales y económicos del archipiélago: facilitar el acceso a una vivienda a precios asumibles, especialmente para jóvenes, familias y colectivos con mayores dificultades.

El incremento presupuestario permitirá reforzar diferentes programas que buscan ampliar las alternativas habitacionales disponibles en Canarias, tanto mediante la promoción de vivienda pública como a través de subvenciones y actuaciones de rehabilitación.

Más recursos para construir vivienda pública y facilitar el acceso

Uno de los principales capítulos del presupuesto corresponde a la construcción de vivienda pública, que contará con una dotación de 93,3 millones de euros.

Esta inversión permitirá financiar actuaciones destinadas a incrementar el parque público residencial, una herramienta fundamental para mejorar las posibilidades de acceso a la vivienda en un mercado marcado por el aumento de la demanda y las dificultades de oferta.

A esta partida se suman 84,7 millones de euros destinados a subvenciones y programas que facilitan el acceso a una vivienda.

Estas ayudas constituyen un instrumento complementario para apoyar a las personas y familias que encuentran mayores obstáculos para afrontar los costes del alquiler o acceder a una solución habitacional.

El presupuesto incorpora también 51 millones de euros para actuaciones de rehabilitación, conservación y mantenimiento de barrios y edificios.

La combinación de estas tres líneas de actuación permite abordar la política residencial desde diferentes perspectivas: construir nuevas viviendas, facilitar el acceso a las existentes y mejorar las condiciones del parque inmobiliario.

Además, el Gobierno autonómico contempla una dotación de 67,5 millones de euros para la empresa pública Visocan, que desarrolla actuaciones vinculadas a la promoción y gestión de vivienda protegida.

La vivienda, uno de los grandes ejes de las cuentas autonómicas

El esfuerzo presupuestario en materia residencial forma parte de las prioridades del Gobierno de Canarias para 2027.

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad dispondrá de un presupuesto global superior a los 551 millones de euros, con el que atenderá actuaciones relacionadas con vivienda, infraestructuras y movilidad.

El consejero Pablo Rodríguez ha defendido la importancia de reforzar los recursos destinados a responder a las necesidades habitacionales del archipiélago.

La vivienda representa uno de los principales retos de Canarias, especialmente en aquellos municipios donde el incremento de los precios y la disponibilidad limitada de inmuebles dificultan el acceso a un hogar.

En este contexto, la construcción de vivienda pública, la rehabilitación residencial y las ayudas directas se presentan como instrumentos complementarios para avanzar en la respuesta a esa demanda.

El desarrollo de las actuaciones previstas durante 2027 permitirá conocer el alcance de las inversiones, la evolución de los proyectos y su contribución a ampliar las oportunidades de acceso a la vivienda.

Con una dotación de 249 millones de euros para el ICAVI, el Gobierno de Canarias plantea reforzar durante 2027 las políticas públicas de vivienda mediante nuevas promociones, programas de ayudas y actuaciones de rehabilitación en el conjunto del archipiélago.