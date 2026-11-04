Canarias suma 14.812 cotizantes en octubre y se acerca a la cota del millón

Canarias registró en octubre 989.058 afiliados a la Seguridad Social, tras sumar 14.812 respecto a septiembre, un aumento del 1,52%. Los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sitúan también la afiliación por encima de la registrada hace un año. En concreto, las islas cuentan con 30.861 cotizantes más que en octubre de 2025, lo que supone una subida interanual del 3,22%.

El crecimiento se extendió a las dos provincias, aunque Las Palmas registró los mayores incrementos tanto en cifras absolutas como en porcentaje. La provincia oriental alcanzó los 517.919 afiliados, después de incorporar 8.389 en el último mes, un 1,65% más que en septiembre. En la comparación anual, sumó 17.383 cotizantes, con un avance del 3,47% respecto a octubre del año pasado.

Por su parte, Santa Cruz de Tenerife contabilizó 471.139 afiliados. Son 6.423 más que en septiembre, lo que representa un incremento mensual del 1,38%. La evolución interanual también fue positiva: la provincia ganó 13.478 cotizantes en los últimos doce meses, un crecimiento del 2,94%.

El régimen general y los autónomos

Por regímenes, la mayor parte de la afiliación se concentró en el régimen general de la Seguridad Social, con 832.033 inscritos. Esta cifra incluye tanto a los trabajadores encuadrados estrictamente en el régimen general como a los de los sistemas especiales agrario y del hogar.

De ese total, 808.616 afiliados correspondieron al régimen general sin contar ambos sistemas especiales. El agrario reunió a 13.521 personas, mientras que el del hogar contabilizó 9.896 empleados durante el mes de octubre.

El régimen de autónomos, por su parte, registró 149.694 profesionales dados de alta en Canarias. A ellos se añaden los trabajadores inscritos en el régimen del mar, que alcanzaron las 7.330 personas al cierre del mes y completan el desglose de afiliación por regímenes en las islas.

589 trabajadores afectados por ERTE

Canarias cerró octubre con 589 trabajadores en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). La mayoría estaba incluida en expedientes por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, conocidos como ETOP, que afectaban a 554 empleados. Los 35 restantes correspondían a expedientes por fuerza mayor.

Por sexo, el balance recoge 338 hombres y 251 mujeres afectados por estas medidas. El desglose distingue también entre quienes tenían suspendido el contrato y quienes continuaban trabajando con una jornada reducida.