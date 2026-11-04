El paro sube en Canarias en 1.215 personas en octubre

El paro subió en Canarias en octubre en 1.215 personas, un 0,9% más que en septiembre, según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Con este incremento, las islas acumulan tres meses consecutivos de aumentos y el número de desempleados inscritos en las oficinas de los servicios públicos de empleo se sitúa en 141.518 personas.

Pese a la subida mensual, se trata de la cifra de paro más baja registrada en un mes de octubre desde 2007. El balance respecto al año pasado también refleja una mejoría: Canarias cuenta con 6.161 desempleados menos, lo que supone una reducción interanual del 4,2%.

Octubre ha sido habitualmente un mes de aumentos del paro en las islas. Desde el inicio de la serie histórica homologada, en 1996, el desempleo ha subido en este mes en 20 ocasiones y ha bajado en diez. El incremento de este año es, no obstante, el menor registrado en un mes de octubre desde 2024, según Europa Press.

La subida se repartió de forma desigual entre las dos provincias. Santa Cruz de Tenerife concentró el mayor aumento, con 832 parados más que en septiembre. En Las Palmas, el repunte fue más moderado, con 383 personas adicionales inscritas en las listas del desempleo.

El paro juvenil aumenta un 19,4%

El desempleo entre los menores de 25 años dejó otro de los datos negativos del mes. Según el desglose difundido por Europa Press, el paro juvenil aumentó un 19,4% respecto a septiembre.

Por actividades, los servicios siguen concentrando el mayor número de desempleados, con 111.358 personas. A continuación figura el grupo de quienes no han tenido un empleo anterior, con 11.543 inscritos, seguido de la construcción, que contabiliza 11.343 parados. La industria registra otros 5.127 desempleados, mientras que el sector agrario reúne a 2.147.

La contratación cae un 4,8% en un año

La contratación también retrocedió en octubre. En Canarias se firmaron 67.040 contratos, un 4,8% menos que en el mismo mes del año anterior. Esta caída contrasta con la reducción del paro en la comparación interanual y añade otro dato negativo al balance laboral del mes.

Más de la mitad de los contratos fueron temporales: se formalizaron 38.092, el 56,82% del total. Los indefinidos, por su parte, sumaron 28.948 y descendieron un 4,1% respecto a octubre del año pasado.