Gran Canaria da otro paso hacia el Mundial de 2030 con la creación del Comité de la Sede

Gran Canaria ha constituido el Comité de la Sede del Mundial de Fútbol de 2030, el órgano que coordinará los trabajos necesarios para preparar la isla de cara a la celebración del torneo.

El comité reúne a representantes del Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la Delegación del Gobierno en Canarias y la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas.

También participan los responsables de nueve grupos de trabajo centrados en el estadio, movilidad, infraestructuras urbanas, sostenibilidad, seguridad y coordinación institucional, tecnología, centros de entrenamiento, turismo y terreno de juego.

El nuevo órgano deberá fijar las prioridades de la candidatura, coordinar la participación de las administraciones y realizar el seguimiento de los compromisos adquiridos.

Una reforma de 192,9 millones para el estadio

La principal actuación de cara al Mundial será la transformación del Estadio de Gran Canaria.

El Instituto Insular de Deportes adjudicó el pasado 28 de octubre las obras a la UTE formada por OHLA y Sando por 192,9 millones de euros, sin IGIC, con un plazo de ejecución de 30 meses.

El objetivo es que los trabajos estén terminados aproximadamente un año antes de la celebración del torneo.

La reforma contempla una nueva cubierta y el aumento del aforo desde los actuales 32.418 espectadores hasta 44.020 localidades.

También se renovarán las instalaciones y se introducirán mejoras en accesibilidad y seguridad para adaptar el recinto a los requisitos exigidos por la FIFA, la UEFA y la Real Federación Española de Fútbol.

La FIFA visitará Gran Canaria el 26 de noviembre

La siguiente fecha marcada en el calendario será el 26 de noviembre, cuando una delegación de la FIFA visitará Gran Canaria para evaluar los avances de la sede.

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, considera que la adjudicación de las obras del estadio supone uno de los principales hitos del proceso de preparación.

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, destacó por su parte la coordinación entre las distintas instituciones implicadas en la organización.

La visita de la FIFA coincidirá además ese mismo día con la evaluación de la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria a Capital Europea de la Cultura 2031.

Con la constitución del comité y las obras del estadio ya adjudicadas, Gran Canaria afronta ahora la fase de coordinación de las distintas áreas necesarias para cumplir los compromisos de su sede antes del Mundial de 2030.