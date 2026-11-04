Jesús Ezequiel Domínguez asume la Alcaldía de San Juan de la Rambla tras la censura a CC

Jesús Ezequiel Domínguez, del PSOE, ha sido elegido este miércoles nuevo alcalde de San Juan de la Rambla después de prosperar la moción de censura presentada contra Juan Ramos, de Coalición Canaria.

El cambio en la Alcaldía modifica también la composición del gobierno municipal, que pasa a contar con seis de los once concejales de la Corporación.

El PSOE encabeza el nuevo gobierno

El grupo de gobierno estará formado por los cuatro representantes socialistas: Jesús Ezequiel Domínguez González, Priscila Díaz Bethencourt, Gloria María Méndez Quintero y Daniel Rodríguez Mesa.

A ellos se suman Juan Agustín Siverio González, de AUP-Sí Se Puede, y Juan Alberto Pérez González, de Nueva Canarias.

La nueva mayoría queda así configurada por cuatro concejales del PSOE, uno de AUP-Sí Se Puede y uno de Nueva Canarias.

Cinco concejales pasan a la oposición

La oposición estará integrada por los tres representantes de Coalición Canaria: Juan Ramos Reyes, Jonay Méndez Vargas y María García Díaz.

También permanecerán en la oposición Yanira Mesa González, de AUP-Sí Se Puede, y Dolores María Rodríguez García, del Partido Popular.

AUP-Sí Se Puede tendrá, por tanto, representación en ambos bloques municipales: Juan Agustín Siverio formará parte del nuevo gobierno, mientras Yanira Mesa continuará en la oposición.

La moción deja a Jesús Ezequiel Domínguez al frente de una mayoría de seis concejales, mientras los otros cinco ediles ejercerán las funciones de oposición y control durante lo que resta de mandato.