La Justicia avala que las visitas al médico privado sirvan para justificar permisos retribuidos

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dado la razón a la Coordinadora Estatal del Sector de Handling y Aéreo (CESHA) en su demanda contra Atlántica de Handling SLU y ha reconocido el derecho de sus trabajadores a justificar los permisos retribuidos por consulta médica tanto con certificados de la sanidad pública como de la privada. La decisión beneficia directamente a unos 500 empleados en Canarias.

El conflicto surgió por la interpretación que la empresa hacía del artículo 53.13 del IV Convenio colectivo, publicado en la primavera de 2025. La dirección entendía que el permiso para acudir al médico solo debía cubrir las consultas en centros públicos y rechazaba los justificantes de la sanidad privada por considerar que podían favorecer un uso abusivo de este derecho.

Sin embargo, el TSJC considera que el convenio no establece ninguna distinción entre ambos sistemas sanitarios. La Sala recuerda que el texto se refiere de forma genérica a facultativos y médicos, por lo que la empresa no puede introducir restricciones que no figuran en el acuerdo laboral.

La sentencia también aplica la perspectiva de género

La resolución, dictada por la magistrada Gloria Poyatos Matas, señala que el origen público o privado del centro sanitario no cambia la capacidad de un médico para atender, diagnosticar o prescribir un tratamiento. Por tanto, los justificantes emitidos por profesionales de ambos ámbitos deben tener la misma validez a efectos laborales.

La sentencia también incorpora la perspectiva de género como criterio para interpretar el convenio. Para ello, se apoya en datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) que reflejan que las mujeres acuden con mayor frecuencia a consultas médicas y, además, soportan una mayor brecha salarial. Según el tribunal, una interpretación que limitara el permiso a la sanidad pública podría perjudicar especialmente a las trabajadoras.

La magistrada también llama la atención sobre la falta de lenguaje inclusivo en la redacción del convenio colectivo.

Por último, la resolución incorpora un resumen en lenguaje claro para facilitar su comprensión por parte de los trabajadores. El fallo deja así establecido que Atlántica de Handling deberá aceptar los justificantes médicos expedidos tanto por la sanidad pública como por la privada, sin establecer diferencias entre ambas.