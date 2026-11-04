Las ayudas renovables en Canarias arrastran retrasos pese al éxito proclamado por el Gobierno

La gestión de las ayudas europeas a las renovables en Canarias seguía arrastrando retrasos en octubre, tres meses después de que el Gobierno autonómico anunciara el cumplimiento del 100% de los objetivos de su Estrategia de Energía Sostenible. La documentación oficial muestra concesiones que se corregían hasta ocho meses después y un expediente cuya orden de abono llegó más de seis meses después de la fecha consignada como finalizado.

Son subvenciones financiadas con los fondos europeos Next Generation y gestionadas por la Consejería de Transición Ecológica y Energía. Buscan promover instalaciones renovables, autoconsumo y mejoras que reduzcan el consumo energético y las emisiones. Entre sus destinatarios hay empresas que invierten en placas solares, almacenamiento o equipos más eficientes contando con que la ayuda cubra parte del desembolso.

La diferencia entre anunciar una subvención y hacerla efectiva importa especialmente cuando no hay anticipo. En la convocatoria de descarbonización industrial, el pago exige terminar la actuación, presentar la justificación y superar las comprobaciones administrativas. La empresa debe ejecutar la inversión antes de cobrar. Si después se demora la tramitación, también se prolonga el tiempo durante el que tiene que financiarla.

El éxito anunciado en julio

El 1 de julio, el consejero Mariano Hernández Zapata celebró el cumplimiento de los objetivos europeos de la estrategia, con 85 megavatios de capacidad renovable y 313 actuaciones en Canarias. "Cumplimos con Europa y cumplimos con Canarias", afirmó.

Aquel anuncio se refería a objetivos de instalaciones y actuaciones, no al pago de todas las subvenciones. De hecho, la propia nota reconocía que las oficinas seguían apoyando la justificación de ayudas para que pudieran abonarse. El Gobierno celebraba los resultados, pero quedaba por completar una parte esencial para los beneficiarios: cobrar.

Un buen ejemplo aparece en uno de los expedientes de descarbonización industrial: el anexo oficial señala el 27 de marzo como "fecha de expediente finalizado", pero la resolución que ordenó abonar 62.766,66 euros se firmó el 5 de octubre, 192 días después. El documento no explica qué ocurrió durante ese intervalo ni acredita la fecha del ingreso bancario.

Los retrasos apuntan a la falta de personal

La falta de medios tampoco era desconocida. En una resolución de marzo sobre prórrogas, la Dirección General de Energía atribuyó su retraso exclusivamente a la Administración y reconoció insuficiencia de personal para gestionar las solicitudes. Ese antecedente documenta un problema de capacidad administrativa ya advertido.

El Gobierno debería haber previsto el personal necesario para gestionar las ayudas que convocó. La Consejería ya reconoció sus carencias en marzo. Con ese antecedente, cabe exigir explicaciones sobre qué medidas tomó para resolverlas. Los empresarios no pueden contratar a los técnicos que revisan sus expedientes ni acelerar desde fuera el trabajo de la Administración.