Las claves del ciberataque al Ayuntamiento de La Laguna

La recuperación de los servicios del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna se están restableciendo. El ataque, detectado el lunes 2 de noviembre, afectó a la web, la sede electrónica, el gestor de expedientes y las aplicaciones de gestión tributaria y contable.

El Ayuntamiento activó sus protocolos de seguridad y comunicó el incidente al Centro Criptológico Nacional (CCN), integrado en el Centro Nacional de Inteligencia. Según el primer aviso del Ayuntamiento, los técnicos municipales trabajaban con organismos especializados para contener el ataque y recuperar los servicios.

Qué pasa con los trámites pendientes

La corporación municipal informó el martes 3 de que mantenía la atención presencial con limitaciones y había acordado una ampliación general de los plazos vigentes hasta que se resolviera la incidencia. La Ley del Procedimiento Administrativo Común permite adoptar esa medida cuando un ciberincidente afecta gravemente a los sistemas que se utilizan para tramitar procedimientos. El aviso municipal no fijaba nuevos vencimientos.

También se ha restablecido la emisión automática de certificados y volantes de empadronamiento. Los vecinos pueden obtenerlos en la sede del padrón con identificación digital, sin acudir a una oficina. Queda por precisar qué otros servicios siguen limitados y cuándo termina la ampliación de plazos.

La ayuda para ciberseguridad y el convenio con el CCN

El Ministerio de Política Territorial concedió en mayo de 2022 una ayuda de 85.249,75 euros para reforzar la ciberseguridad municipal y otros 505.000 euros para instalar escritorios virtuales en los centros ciudadanos. En febrero de 2024, un decreto de Alcaldía incorporó al presupuesto 547.452,74 euros de crédito no utilizado del proyecto que agrupaba ambas actuaciones. Los documentos consultados no detallan cuánto se ejecutó finalmente en el refuerzo de la seguridad.

En un expediente separado, la Junta de Gobierno Local aprobó en septiembre de 2024 un gasto de 72.500 euros para adherirse a la prórroga del convenio de ciberseguridad entre el Cabildo de Tenerife y el CCN. La prórroga abarcaba hasta el 28 de octubre de 2025 y preveía protección para equipos y servidores, así como la gestión de incidentes. No consta en la documentación consultada si el Ayuntamiento se adhirió a una prórroga posterior o disponía de un acuerdo equivalente cuando se produjo el ataque.

Ese mismo año, el Consistorio declaró ante la Audiencia de Cuentas de Canarias que disponía de controles de acceso y medidas de continuidad de los servicios. También valoró como alto su propio grado de adecuación al Esquema Nacional de Seguridad.

Un rescate de 5 millones de dólares

Los responsables del ciberataque exigieron cinco millones de dólares pagaderos en bitcoins para desbloquear los sistemas municipales. El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, confirmó la petición y señaló que el Ayuntamiento no contempla pagar el rescate.

El Ayuntamiento aún no ha informado públicamente de quién está detrás del ataque, cómo accedió a los sistemas ni si llegó a extraer datos personales.