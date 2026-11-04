Las Palmas vestirá de blanquiazul en memoria del jugador del Tenerife Jesús de Miguel

La UD Las Palmas protagonizará este fin de semana un gesto de indudable trascendencia institucional y deportiva. El club grancanario ha confirmado de forma oficial que lucirá su tercera indumentaria, diseñada con los tonos blanco y azul propios del CD Tenerife, en el encuentro fijado frente al CD Eldense en el recinto insular. La iniciativa responde a la voluntad de honrar la figura de Jesús de Miguel, futbolista de la entidad tinerfeña fallecido el pasado martes, sumándose con ello al pesar de la comunidad archipelágica.

A través de una nota pública, la directiva amarilla ha trasladado su más sincero respeto, cercanía y solidaridad hacia el club rival de la provincia vecina. El comunicado oficial subraya el pésame a los familiares, allegados, miembros del vestuario y a toda la masa social blanquiazul en estas fechas de luto. Los rectores de la entidad han destacado que la consternación compartida se antepone a cualquier otra consideración ante un desenlace que conmueve a toda la sociedad insular.

La medida reviste un valor singular al proceder de dos entidades con una histórica rivalidad sobre el césped. La propia institución amarilla ha incidido en que esta determinación servirá "como muestra de unión de todo el fútbol canario ante una pérdida que trasciende cualquier rivalidad deportiva". La deferencia pone de relieve la hermandad de ambas aficiones cuando sobrevienen acontecimientos dolorosos de este calado, dejando a un lado la pugna competitiva para situar en primer plano el respeto recíproco.

El choque ante el CD Eldense se celebrará este domingo a partir de las 17:30 en el Estadio de Gran Canaria. Sobre el césped, los futbolistas locales prescindirán de manera excepcional de su clásico distintivo amarillo para comparecer ataviados con los colores de la escuadra vecina, rindiendo así un sobrio homenaje póstumo a la memoria del deportista desaparecido.