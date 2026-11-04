Los médicos canarios amplían la huelga hasta el 17 de noviembre y acusan a Sanidad de bloquear la negociación

Los sindicatos médicos CESM Canarias y SEMCA han anunciado que la huelga de facultativos se prolongará hasta el próximo 17 de noviembre ante lo que consideran una falta de voluntad negociadora por parte de la Consejería de Sanidad.

Ambas organizaciones sostienen que no han recibido respuesta de la consejera Esther Monzón desde que remitieron su última propuesta al Ejecutivo autonómico el pasado 22 de octubre.

Los sindicatos aseguran que los médicos no quieren mantener el paro "ni un solo día más de lo necesario", pero advierten de que continuarán con las movilizaciones mientras el Gobierno de Canarias no retome las conversaciones sobre sus condiciones laborales y profesionales.

Los sindicatos señalan a las listas de espera

CESM y SEMCA vinculan sus reivindicaciones con los problemas asistenciales del Servicio Canario de la Salud y ponen el foco en la saturación de las urgencias, el tiempo disponible para atender a cada paciente y las demoras para acceder a consultas, intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas.

Según las organizaciones convocantes, algunas consultas disponen de menos de diez minutos por paciente e incluso pueden bajar de siete.

También denuncian esperas de varios meses para acceder a determinadas especialidades y aseguran que en algunos casos pueden superar el año.

Los sindicatos cuestionan además el denominado "cierre de agendas" y llegan a calificar esta práctica como "presuntamente delictiva", una acusación que atribuyen a un supuesto intento de maquillar las listas de espera.

Choque por el coste de las reivindicaciones

Otro de los puntos de conflicto está en el impacto económico de las medidas reclamadas por los facultativos.

Según CESM y SEMCA, el propio Servicio Canario de la Salud ha calculado en 150 millones de euros anuales el coste de sus reivindicaciones económicas.

Los sindicatos afirman, sin embargo, que han planteado la posibilidad de repartir la aplicación de estas medidas entre varios ejercicios presupuestarios y rechazan que sus demandas puedan poner en riesgo la sostenibilidad del sistema sanitario.

En su comunicado también cargan contra la gestión presupuestaria del Ejecutivo autonómico y reprochan retrasos en infraestructuras sanitarias, reformas de centros de salud y procesos de estabilización de empleo.

Las organizaciones sindicales citan además una elevada temporalidad entre el personal y cuestionan el aumento de recursos destinados a la sanidad concertada.

La ampliación de la huelga hasta el 17 de noviembre mantiene así abierto el conflicto entre los médicos y la Consejería de Sanidad, con los sindicatos reclamando una nueva negociación y sin que, según su versión, se haya producido respuesta a la propuesta remitida el pasado 22 de octubre.