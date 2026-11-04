Nueva oleada de inmigración ilegal en El Hierro con cuatro cayucos en pocas horas

La llegada de inmigrantes a Canarias continúa sin dar tregua. El muelle de La Restinga, en El Hierro, ha recibido entre la noche del martes y la mañana de este miércoles cuatro cayucos con más de 236 personas a bordo. El recuento todavía no es definitivo, ya que se desconoce el número de ocupantes de las dos últimas embarcaciones.

El primer cayuco fue localizado a las 23:29 horas del martes, a unas cuatro millas al sur de El Hierro. La salvamar Diphda acudió hasta la zona y acompañó la embarcación hasta el puerto de La Restinga, donde desembarcaron 111 inmigrantes, según fuentes del organismo estatal citadas por Europa Press.

La segunda intervención se produjo apenas dos horas después. A las 01:45 horas, las autoridades detectaron otro cayuco a unas diez millas de la costa herreña. La salvamar Diphda volvió a intervenir y trasladó a sus 125 ocupantes hasta el muelle, donde recibieron asistencia sanitaria.

Dos nuevos cayucos durante la mañana

La actividad de Salvamento Marítimo continuó durante las primeras horas de este miércoles. El radar ECOSIVE de la Guardia Civil detectó otras dos embarcaciones que se dirigían hacia El Hierro, por lo que se movilizaron las salvamares Navia y Diphda para acompañarlas hasta tierra.

Las dos operaciones finalizaron a las 08:40 y a las 09:35 horas, respectivamente. Por el momento, no ha trascendido el número de personas que viajaban en estos dos últimos cayucos.

El Hierro vuelve a recibir cuatro embarcaciones

Las cuatro llegadas vuelven a situar a El Hierro en primera línea de la ruta migratoria atlántica. Las condiciones meteorológicas y el estado del mar pueden favorecer las travesías desde las costas africanas, mientras las embarcaciones continúan llegando al archipiélago.