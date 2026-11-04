PSOE y Nueva Canarias anuncian enmiendas a la totalidad contra los presupuestos de 13.209 millones de Clavijo

El último proyecto de Presupuestos Generales de Canarias de la legislatura afronta sus primeros obstáculos políticos. El PSOE y Nueva Canarias-Bloque Canarista anunciaron este martes su intención de presentar enmiendas a la totalidad contra unas cuentas que alcanzan los 13.209 millones de euros para 2027.

La decisión supone un rechazo al planteamiento general del presupuesto elaborado por el Gobierno de Fernando Clavijo y abre un nuevo enfrentamiento parlamentario sobre la distribución de los recursos públicos.

El proyecto contempla un incremento de 717,6 millones de euros respecto al ejercicio anterior, equivalente al 5,7 %.

La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, defendió durante su comparecencia parlamentaria que las cuentas están orientadas a reforzar los servicios esenciales y atender las necesidades sociales del archipiélago.

Sin embargo, los grupos que han anunciado su rechazo consideran que el aumento presupuestario no se traduce necesariamente en una respuesta suficiente a los principales problemas de Canarias.

La oposición cuestiona las prioridades y la ejecución del gasto

El PSOE ha anunciado que solicitará la devolución del proyecto mediante una enmienda a la totalidad, al entender que el presupuesto no responde adecuadamente a los desafíos económicos y sociales del archipiélago.

Nueva Canarias-Bloque Canarista también ha confirmado su intención de presentar una iniciativa similar.

Entre las críticas planteadas figuran el nivel de inversión, la ejecución de las partidas presupuestarias y la capacidad del Gobierno para transformar los recursos disponibles en mejoras concretas para las familias.

El debate resulta especialmente relevante porque Canarias afronta dificultades persistentes en materias como vivienda, listas de espera sanitarias y acceso a determinados servicios públicos.

Para los grupos críticos, el incremento de la cifra global del presupuesto no constituye por sí solo una garantía de mejora en estos ámbitos.

La discusión política gira, por tanto, alrededor de dos cuestiones diferentes: cuánto dinero se destina a cada política y qué resultados se obtienen con esos recursos.

Las enmiendas anunciadas todavía deberán formalizarse y seguir su tramitación parlamentaria.

Hacienda defiende el carácter social de las cuentas

La consejera Matilde Asián ha defendido que el crecimiento presupuestario responde a la voluntad de reforzar las políticas sociales.

Según los datos presentados por Hacienda, 970 millones de euros del incremento de determinadas partidas se concentran en sanidad, educación, servicios sociales, justicia y vivienda.

El Ejecutivo sostiene que estos recursos permitirán afrontar compromisos crecientes en áreas especialmente sensibles para la ciudadanía.

Sin embargo, la existencia de mayores dotaciones presupuestarias no elimina la necesidad de examinar los niveles de ejecución, los objetivos previstos y la evolución de los servicios.

El proyecto para 2027 también llega en un contexto de incertidumbre económica y de previsiones de menor crecimiento, circunstancias que añaden presión al debate sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas.

La presentación de enmiendas a la totalidad constituye una herramienta parlamentaria mediante la que los grupos pueden solicitar la devolución del proyecto al Gobierno. Su anuncio no supone, por sí mismo, que los presupuestos hayan sido rechazados.

El resultado dependerá de la tramitación parlamentaria y de los apoyos con los que cuente el Ejecutivo.

Canarias inicia así el debate sobre las últimas cuentas de la legislatura con dos posiciones enfrentadas: un Gobierno que reivindica el aumento del gasto social y una oposición que cuestiona la eficacia y las prioridades de ese esfuerzo presupuestario.

La discusión permitirá conocer hasta qué punto las cifras anunciadas se traducen en compromisos concretos para 2027.