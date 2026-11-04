Tenerife crea un bono de atención psicológica para jóvenes con 500.000 euros en 2027

El Cabildo de Tenerife pondrá en marcha en 2027 un bono de atención psicológica para jóvenes con una dotación inicial de 500.000 euros, dentro de las nuevas medidas incluidas en el proyecto de presupuestos insulares.

La iniciativa está dirigida a facilitar atención temprana a unos 1.135 jóvenes en situación de vulnerabilidad y permitirá acceder a varias sesiones de asistencia psicológica.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, explicó durante la presentación de las cuentas que el objetivo es facilitar el acceso a estos servicios y contribuir a aliviar la demanda existente en el sistema sanitario.

La institución plantea además que la partida pueda crecer posteriormente hasta alcanzar un millón de euros.

2,7 millones para prevención y salud mental

El bono forma parte de una partida más amplia de 2,7 millones de euros destinada a programas de prevención relacionados con la salud mental, las adicciones y la promoción de hábitos saludables.

Entre las iniciativas previstas figuran el proyecto FARO, con 1,2 millones de euros, y los programas Controla y Reintegra, que dispondrán conjuntamente de 520.000 euros.

También se incorpora Pulso, un nuevo programa que utilizará el fútbol como herramienta de prevención y contará con otros 500.000 euros.

Las cuentas reservan además más de 200.000 euros para actuaciones dirigidas a prevenir la ideación suicida entre el alumnado y la comunidad educativa.

Más de 400 millones para acción social

El presupuesto de Acción Social del Cabildo superará en 2027 los 400 millones de euros, un 9 % más que en el ejercicio anterior.

Dentro de esta área se contemplan 33 millones adicionales para la atención de colectivos vulnerables y nuevos recursos para personas en situación de dependencia.

La atención a la infancia contará con 46 millones de euros y se prevé avanzar hacia un nuevo modelo de hogares de acogida de menor tamaño.

El bono psicológico se integrará así en el conjunto de medidas sociales previstas para 2027, con una dotación inicial de 500.000 euros y el objetivo de facilitar atención temprana a más de un millar de jóvenes de Tenerife.