Tenerife eleva a 1.377 millones su presupuesto de 2027 y dispara un 137,6% la inversión en vivienda

El Cabildo de Tenerife contará en 2027 con un presupuesto consolidado de 1.377 millones de euros, un 7,7% más que este año, con un fuerte aumento de los recursos destinados a vivienda y nuevas partidas para movilidad, carreteras y gestión del Parque Nacional del Teide.

A esta cantidad se añaden 35 millones de inversión extraordinaria para actuaciones en carreteras, movilidad, instalaciones deportivas y equipamientos insulares, lo que eleva hasta 1.412 millones la capacidad presupuestaria prevista.

La vivienda sube hasta los 36 millones

Uno de los mayores incrementos se produce en vivienda. La partida alcanza los 36 millones de euros, un 137,6% más que en 2026, e incorpora ocho nuevos convenios para construir vivienda pública.

Las cuentas reservan además cerca de un millón de euros para rehabilitación de viviendas.

El conjunto de las políticas sociales y de apoyo a las familias movilizará 450 millones de euros, un 11,8% más. Dentro de esta cantidad, Acción Social supera los 400 millones y suma 33 millones adicionales para atender a colectivos vulnerables y ampliar los recursos destinados a personas en situación de dependencia.

También se contemplan 46 millones para atención a la infancia, 2,7 millones para programas relacionados con salud mental, adicciones y hábitos saludables y 500.000 euros para un bono de prevención psicológica dirigido a unos 1.135 jóvenes vulnerables.

236 millones para movilidad y 35 nuevas guaguas

La movilidad dispondrá de 236 millones de euros, un 7,4% más que este año.

Entre las principales inversiones aparecen 8,1 millones para la rehabilitación y modernización del Intercambiador de Anchieta y 11,4 millones para el nuevo carril bus entre el Hospital Universitario de Canarias y Las Chumberas.

El transporte público incorporará además 35 nuevas guaguas, con una inversión de 20 millones, y se prevén actuaciones en las estaciones de Güímar, Icod de los Vinos, Costa Adeje, Guía de Isora y La Orotava.

Las carreteras insulares dispondrán de más de 97 millones. De esta cantidad, 38,3 millones se dedicarán a mejorar el firme en diferentes vías, entre ellas la TF-1, la TF-21, la TF-28 y la TF-82.

Diez millones para las lanzaderas del Teide

La gestión del Parque Nacional del Teide tendrá también nuevas partidas durante 2027.

El presupuesto reserva 10 millones de euros para poner en marcha las guaguas lanzaderas de acceso al parque y 1,1 millones para incorporar 30 efectivos destinados a reforzar su vigilancia.

Se suman 200.000 euros para un servicio de grúa, 640.000 para autobombas forestales y otros 200.000 para renovar la señalización.

El Consorcio de Bomberos contará, por su parte, con 30 millones de euros, un 15% más, y prevé incorporar 18 nuevas plazas.

Sector primario, aguas e innovación

El sector primario dispondrá de 36,6 millones de euros, con cuatro millones para el programa Agrocaminos y dos millones destinados al bienestar animal.

La gestión de residuos contará con 61 millones, mientras que el Consejo Insular de Aguas aumenta su presupuesto un 41,4%, hasta los 90,4 millones de euros. Entre sus actuaciones aparecen obras en depuradoras y mejoras de las redes municipales de abastecimiento.

Las políticas de dinamización y diversificación económica alcanzan los 225 millones, un 12,3% más, mientras que el área de investigación, desarrollo e innovación supera los 21 millones.

Dentro de este último apartado se incluyen cinco millones para la Constelación Canaria de Satélites, cuyo lanzamiento está previsto para junio de 2027, y 9,5 millones destinados a Canalink para mejorar las conexiones submarinas y desarrollar proyectos tecnológicos.

Las cuentas de Tenerife para 2027 concentran así sus principales incrementos en vivienda, acción social y movilidad, junto a nuevas inversiones para gestionar los accesos al Teide y mejorar las infraestructuras de la isla.