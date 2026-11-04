Tenerife inicia la expropiación del antiguo Mesón Teide para convertirlo en base operativa del parque

El Cabildo de Tenerife ha iniciado el procedimiento de expropiación forzosa del antiguo Mesón Teide, situado en El Portillo, en La Orotava, con el objetivo de transformarlo en un centro de operaciones para la gestión del Parque Nacional del Teide.

El inmueble se encuentra actualmente abandonado y dispone de una superficie construida de 828 metros cuadrados. Su ubicación junto a la carretera TF-21 permitirá utilizarlo como base permanente para personal técnico, agentes de medio ambiente, brigadas de extinción de incendios y servicios de coordinación de emergencias.

Una base para concentrar servicios

La futura instalación pretende reunir en un mismo espacio servicios que actualmente trabajan desde dependencias dispersas y de dimensiones reducidas.

Entre los usos previstos se incluyen oficinas para el personal encargado de la gestión ordinaria del Parque Nacional, áreas de trabajo para agentes ambientales, salas de reuniones, instalaciones para brigadas de incendios y zonas destinadas al almacenamiento de equipos y material de intervención.

El edificio podrá servir además como punto de coordinación para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Protección Civil, equipos de extinción, organismos científicos y otras administraciones públicas.

El Cabildo considera que disponer de una base dentro del propio entorno facilitará la respuesta ante emergencias y permitirá una gestión más próxima de las tareas de conservación, vigilancia e investigación.

Un inmueble tasado en 731.028 euros

El expediente incorpora una valoración de 731.028,56 euros, realizada por la empresa Tinsa mediante el método de coste de reposición neto.

La operación comprende el edificio principal, la parcela sobre la que se asienta y una franja de aproximadamente 68 metros cuadrados utilizada como acceso y aparcamiento.

La parcela afectada por el procedimiento alcanza en conjunto unos 902 metros cuadrados.

El inmueble se distribuye en cuatro niveles y se encuentra junto a terrenos que ya son propiedad del Cabildo de Tenerife.

La expropiación todavía debe tramitarse

El acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno Insular supone únicamente el inicio del procedimiento, por lo que el Cabildo todavía no ha adquirido el inmueble.

La relación de bienes y derechos afectados se someterá ahora a un periodo de 20 días hábiles de información pública desde la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Durante ese plazo, las personas afectadas podrán presentar alegaciones y solicitar la corrección de posibles errores.

Una vez completada la tramitación, deberá determinarse también el justiprecio de la expropiación.

El Cabildo prevé completar el expediente antes de finalizar 2026, mientras que la posterior adaptación del antiguo Mesón Teide deberá cumplir las condiciones ambientales, urbanísticas y de protección propias del entorno del Parque Nacional.