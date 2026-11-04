Tenerife se une en el dolor por Jesús de Miguel con un emotivo minuto de silencio ante el Cabildo.

La presidenta insular, Rosa Dávila, representantes del CD Tenerife, autoridades civiles y militares y aficionados participaron en el homenaje al futbolista fallecido.

El dolor por el fallecimiento del futbolista Jesús de Miguel volvió a reunir este miércoles a representantes institucionales, deportivos y ciudadanos de Tenerife. A las 11:30 horas, las puertas del Palacio Insular acogieron un minuto de silencio convocado por el Cabildo en memoria del jugador del CD Tenerife, fallecido el pasado martes, 3 de noviembre.

El acto estuvo marcado por el respeto y el recogimiento ante una pérdida que ha causado una profunda conmoción en la sociedad tinerfeña y en el conjunto del mundo del deporte.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, encabezó el homenaje junto al vicepresidente insular, Lope Afonso, y otros miembros de la Corporación. También participaron trabajadores de la institución, representantes del CD Tenerife y numerosos aficionados que quisieron trasladar su cariño a la familia del futbolista.

Amplia representación institucional y del deporte tinerfeño

Entre los asistentes se encontraban el presidente del CD Tenerife, Felipe Miñambres, y el vicepresidente de la entidad blanquiazul, Ayoze García, acompañados por trabajadores del club.

También estuvo presente el jefe del Mando de Canarias, teniente general Julio Salom Herrera, así como la plantilla del CD Tenerife Femenino, encabezada por su presidente, Sergio Batista.

La Federación de Peñas del CD Tenerife contó igualmente con representación en un acto que reunió a diferentes estamentos de la sociedad tinerfeña alrededor de un mismo sentimiento de tristeza y solidaridad.

El minuto de silencio sirvió para expresar públicamente las condolencias a la familia y seres queridos de Jesús de Miguel, así como a sus compañeros y a toda la familia blanquiazul.

Tenerife vive una jornada de luto oficial

El homenaje se celebró en el marco del día de luto oficial declarado por el Cabildo de Tenerife tras conocerse el fallecimiento del futbolista.

Durante toda la jornada de este miércoles, la bandera de Tenerife ondea a media asta en los edificios de la Corporación insular como señal de duelo y respeto.

Con esta decisión, la institución insular ha querido sumarse a las muestras de pesar que se suceden en Tenerife por la muerte del jugador y trasladar un mensaje de cercanía y solidaridad a quienes hoy lloran su pérdida.

La imagen de las autoridades, los representantes del club y los aficionados reunidos ante la fachada del Palacio Insular refleja el profundo impacto que ha tenido esta tragedia en la isla.

Un minuto de silencio que simboliza el respeto y el cariño de Tenerife hacia Jesús de Miguel y su familia en uno de los momentos más difíciles para el deporte blanquiazul.