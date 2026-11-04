Un corte eléctrico afecta a casi 14.000 abonados en La Palma

La fragilidad del modelo energético insular ha vuelto a quedar patente este miércoles. Un total de 13.740 puntos de suministro padecieron una interrupción en La Palma a primera hora de la mañana. Según han informado fuentes de Endesa a la agencia Europa Press, el fallo provocó una notable inestabilidad en la red de media tensión, dejando a oscuras a miles de vecinos y comercios durante casi media hora.

El origen de la incidencia se localizó en la central térmica de Los Guinchos, donde a las 07:23 se produjo una desconexión intempestiva de varios grupos de generación por causas que todavía se encuentran bajo investigación técnica. La rápida intervención de los equipos de maniobra permitió recuperar el suministro de manera progresiva hasta culminar la reposición total del servicio a las 07:45, evitando que el colapso alcanzara mayores dimensiones en el conjunto de la isla.

Más allá del fallo puntual, la eléctrica ha puesto el foco en un problema estructural largamente denunciado: la excesiva antigüedad de los equipos que sostienen el sistema eléctrico palmero. Varios de los grupos generadores que operan en la planta superan holgadamente el medio siglo de vida útil, funcionando al límite de su operatividad técnica sin que se haya procedido a su preceptivo reemplazo.

Esta situación de manifiesta obsolescencia no responde a una falta de iniciativa empresarial, sino a la parálisis de las administraciones públicas. Los trámites burocráticos y la lentitud regulatoria por parte de las instituciones competentes continúan lastrando las inversiones necesarias para renovar el parque generador de las islas. La falta de agilidad administrativa condena a los usuarios canarios a convivir con infraestructuras obsoletas, comprometiendo de forma recurrente la seguridad del suministro en territorios no peninsulares.

Desde el sector se viene advirtiendo de que el marco regulatorio actual desincentiva la modernización de los sistemas aislados, donde la burocracia estatal y autonómica frena proyectos estratégicos indispensables. Episodios como el vivido este miércoles evidencian que, sin un marco legal que favorezca la inversión y elimine las trabas administrativas, la calidad del servicio seguirá comprometida a expensas de turbinas y motores que sobrepasan ampliamente su vida de diseño.