Bomberos de Tenerife eleva su presupuesto a 30 millones y crea 18 nuevas plazas en 2027

El Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Tenerife contará en 2027 con un presupuesto de 30 millones de euros, 3,8 millones más que en el ejercicio anterior.

Las cuentas ponen el foco en ampliar la plantilla, reforzar la operatividad en el sur de la isla y renovar medios de rescate, sistemas informáticos y telecomunicaciones.

Dieciocho nuevas plazas

El capítulo destinado a personal concentra el 85,6% del presupuesto y aumenta en 3,37 millones de euros.

El Consorcio prevé crear 18 nuevas plazas: diez de cabo, cinco de bombero especialista conductor y otras tres destinadas a apoyo técnico, correspondientes a un administrativo, un mecánico y un auxiliar técnico.

Las nuevas plazas operativas forman parte de la implantación del modelo de Gestión Operativa y Mando.

También se ampliarán los periodos de cobertura de determinados puestos. El retén previsto para la zona de Arona-Adeje pasará de prestar servicio durante seis meses a hacerlo durante diez.

En el parque de San Miguel se garantizará durante todo el año la cobertura de cinco puestos de jefe de dotación. También se consolidará la cobertura anual de un puesto de oficial, una plaza de arquitecto y otros puestos administrativos.

El presupuesto incorpora además 504.467 euros para un nuevo modelo de productividad progresiva de la plantilla.

Más de 830.000 euros para material

El Consorcio destinará 830.900 euros a la renovación y adquisición de equipamiento.

De esta cantidad, 295.900 euros se emplearán en modernizar sistemas informáticos, redes, servidores y telecomunicaciones de los parques.

Otros 220.000 euros estarán destinados a material especializado para rescates, excarcelaciones en accidentes de tráfico y operaciones con cargas pesadas.

En infraestructuras se contemplan 150.000 euros para incorporar un contenedor de descontaminación, 75.000 para reformar el Aula Internacional de Formación del parque de La Orotava y 30.000 para sustituir las puertas de las cocheras de Icod de los Vinos.

Cabildo y Ayuntamientos financian la mayor parte

Los Ayuntamientos aportarán 13,89 millones de euros al Consorcio durante 2027, mientras que el Cabildo de Tenerife contribuirá con 9,26 millones.

El Gobierno de Canarias mantendrá una aportación de 2,68 millones.

El presupuesto permitirá así aumentar efectivos, extender la cobertura operativa en puntos del sur de Tenerife y renovar parte de los equipos e infraestructuras utilizados por los servicios de emergencia.