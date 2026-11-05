Canarias adelanta casi nueve millones para proyectos sociales y abre una nueva vía de financiación al tercer sector

El Gobierno de Canarias ha puesto en marcha una nueva convocatoria de subvenciones destinada a financiar proyectos sociales desarrollados por entidades sin ánimo de lucro. La iniciativa moviliza inicialmente 8,88 millones de euros y permitirá preparar actuaciones que deberán ejecutarse a lo largo de 2027.

La medida, publicada este miércoles en el Boletín Oficial de Canarias, corresponde a las ayudas vinculadas a la asignación tributaria del 0,7 % del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades. Su particularidad es que la Consejería de Bienestar Social adelanta con fondos propios una parte de la financiación para iniciar la tramitación.

La convocatoria forma parte de un programa cuyo importe global previsto asciende a 22,4 millones de euros, según los datos facilitados por el departamento autonómico.

La iniciativa se dirige a organizaciones que trabajan con personas y colectivos en situación de vulnerabilidad, desde mayores y personas dependientes hasta familias que necesitan apoyo especializado.

Dieciséis líneas de actuación con una novedad en salud mental

El programa contempla 16 líneas de subvención destinadas a atender diferentes necesidades sociales. Entre ellas figuran la promoción de la autonomía personal, la atención a la dependencia, el voluntariado, la igualdad entre mujeres y hombres, la prevención de la violencia de género y la inclusión de personas inmigrantes.

Una de las novedades anunciadas por el Ejecutivo es la incorporación de una línea específica de atención e inclusión en el ámbito de la salud mental.

La convocatoria también permite financiar determinadas inversiones en obras y equipamiento, dentro de los límites establecidos para cada modalidad.

Con esta fórmula, las entidades del tercer sector podrán presentar proyectos destinados tanto a la atención directa de personas como a mejorar los recursos materiales necesarios para desarrollar su actividad.

No obstante, la publicación de la convocatoria no significa que las ayudas ya estén concedidas. Las solicitudes deberán evaluarse mediante un procedimiento de concurrencia competitiva, atendiendo a los criterios establecidos y al crédito disponible.

Plazos para solicitar las ayudas y ejecutar los proyectos

Las organizaciones interesadas dispondrán de 15 días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias, para presentar sus solicitudes.

El procedimiento deberá realizarse exclusivamente por vía telemática, a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias.

Los proyectos que finalmente reciban financiación tendrán que ejecutarse entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2027, sin posibilidad de ampliar ese periodo conforme a las condiciones anunciadas.

La convocatoria llega en pleno debate sobre los presupuestos autonómicos del próximo ejercicio, en el que las políticas sociales ocupan una parte destacada de la discusión parlamentaria.

El adelanto de financiación permite iniciar antes la tramitación de los proyectos, aunque su puesta en marcha efectiva dependerá de la resolución de las ayudas y del cumplimiento de los requisitos por parte de las entidades beneficiarias.

Para el tejido asociativo canario, la apertura de esta convocatoria supone una oportunidad de financiación para programas que atienden necesidades concretas de la población, en un ámbito donde la colaboración entre las administraciones públicas y las organizaciones sociales tiene especial importancia.