Canarias plantea ajustar el IRPF a la inflación para aliviar la carga fiscal de los contribuyentes

La inflación no solo encarece la cesta de la compra, la vivienda o los suministros. También puede tener consecuencias en la factura fiscal de los ciudadanos cuando sus salarios aumentan para compensar la subida de los precios. Ante esta situación, el Gobierno de Canarias ha incorporado al proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2027 una medida destinada a evitar que ese efecto se traduzca automáticamente en una mayor carga tributaria.

La propuesta consiste en deflactar la tarifa autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de acuerdo con la evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC). Se trata de una de las medidas fiscales incluidas en unas cuentas que ascienden a 13.209 millones de euros, un 5,7 % más que en el ejercicio anterior.

El objetivo anunciado por el Ejecutivo regional es adaptar la tributación a la pérdida de poder adquisitivo provocada por la inflación, especialmente en aquellos hogares cuyos ingresos nominales crecen sin que ello implique necesariamente una mejora de su capacidad económica.

Por qué la inflación también afecta a lo que pagamos de IRPF

El IRPF es un impuesto progresivo: a medida que aumenta la renta sometida a gravamen, se aplican diferentes tipos sobre los tramos correspondientes. Sin embargo, cuando los límites de esos tramos permanecen inalterados durante periodos de inflación, una subida salarial puede incrementar la tributación incluso si únicamente compensa el encarecimiento de la vida.

La deflactación busca corregir ese efecto mediante la actualización de la escala del impuesto. No supone eliminar el IRPF ni aplicar una rebaja idéntica a todos los contribuyentes, sino modificar sus parámetros para tener en cuenta la evolución de los precios.

En Canarias, además, hay que distinguir entre el tramo estatal y el autonómico del impuesto. La medida anunciada por el Gobierno regional se refiere a la parte sobre la que la comunidad autónoma dispone de capacidad normativa.

Su impacto concreto dependerá de cómo quede finalmente redactada la norma, de los parámetros que se actualicen y de la situación fiscal de cada contribuyente.

Una medida fiscal pendiente de la aprobación parlamentaria

La iniciativa forma parte del proyecto presupuestario para 2027, que actualmente se tramita en el Parlamento de Canarias. Por tanto, todavía debe superar el procedimiento legislativo antes de convertirse en una disposición aplicable.

El debate sobre la fiscalidad adquiere especial relevancia en un archipiélago donde los costes asociados a la vivienda, la alimentación y determinados servicios condicionan la economía de numerosos hogares.

El Gobierno canario presenta esta actualización del IRPF como una medida para aliviar los efectos de la inflación. Su alcance definitivo deberá valorarse cuando se conozcan y aprueben todos los detalles de la regulación.

Mientras continúa la negociación presupuestaria, la cuestión de fondo permanece sobre la mesa: cómo evitar que una subida de ingresos destinada simplemente a mantener el poder adquisitivo termine elevando la presión fiscal sobre los contribuyentes.