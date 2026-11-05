Canarias plantea subir un 9,4% el presupuesto de Educación hasta los 2.533 millones en 2027

El Gobierno de Canarias propone elevar el presupuesto de Educación para 2027 hasta los 2.532 millones de euros, un 9,4% más que en 2026. El consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez, presentó este miércoles en comisión parlamentaria unas cuentas que incorporan 218 millones adicionales y que todavía deben completar su tramitación.

Según los datos expuestos por el consejero, el departamento dispondría de 529 millones más que en 2023, un crecimiento del 26% durante la legislatura. La comunidad autónoma prevé, además, sustituir con recursos propios los 30 millones de financiación europea que desaparecen el próximo año para mantener las actuaciones que dependían de esos fondos.

Más apoyo educativo y mejoras en los centros

Las cuentas reservan 27,6 millones de euros para el contrato de personal auxiliar educativo. La previsión incluye ampliar los horarios de atención, reforzar el acompañamiento en los comedores y facilitar la participación del alumnado con necesidades de apoyo en actividades complementarias y extraescolares.

También contemplan 81 profesionales de la psicología en los equipos de orientación, con una partida de 4,4 millones. Su trabajo se centrará en el bienestar emocional y la prevención de problemas de salud mental, con especial atención a los estudiantes de doce a dieciocho años.

Las infraestructuras y los equipamientos educativos recibirían cerca de 37 millones, un 26% más que en 2026. La financiación permitirá continuar las obras previstas y las actuaciones para adaptar los colegios al calor, como la creación de zonas de sombra, la naturalización de patios y la instalación de sistemas fotovoltaicos.

Ayudas infantiles, libros y Formación Profesional

El Bono Infantil mantendría cinco millones de euros. Este curso llega a 2.430 familias y cubre, de media, el 75% del coste de las matrículas. Está dirigido a hogares con rentas inferiores a 40.000 euros.

Para los libros de texto, el proyecto recoge 13,4 millones. La Consejería plantea avanzar de forma progresiva hacia la gratuidad universal en las enseñanzas obligatorias, con el objetivo de beneficiar a 185.000 alumnos en el curso 2029/2030.

La Formación Profesional y las enseñanzas de régimen especial registrarían un aumento presupuestario del 55%. La oferta de FP supera actualmente los 48.300 estudiantes y cuenta con unas 9.500 empresas colaboradoras en la modalidad dual. Educación prevé ampliar las titulaciones, las dobles titulaciones y la enseñanza virtual para ajustar la formación a las necesidades del alumnado y de los sectores económicos de las islas.