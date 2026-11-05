Canarias se persona ante el juez por maltrato en los centros tutelados de Quórum Social 77

El Gobierno de Canarias se personará en la causa penal por las presuntas vejaciones y agresiones a menores en centros gestionados por Quórum Social 77. El Ejecutivo ha expresado este miércoles su "preocupación total y absoluta" por los hechos que investiga el juzgado.

La directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez, ha explicado que el Gobierno solicitará acceso al expediente judicial tras el levantamiento del secreto de sumario.

La investigación apunta a que varios educadores y vigilantes habrían insultado habitualmente a los menores. Entre los hechos investigados figuran también presuntas agresiones físicas y castigos de aislamiento arbitrarios. Los denunciados habrían apagado las cámaras de videovigilancia de los centros para evitar que quedaran pruebas de los castigos.

Una denuncia y la intervención de Save the Children

En su comparecencia ante los medios, Rodríguez ha explicado que su departamento tuvo conocimiento de los hechos a través de sus mecanismos de control, tras la denuncia de uno de los menores acogidos y la intervención de la ONG Save the Children. La información se trasladó a la Fiscalía.

La entidad gestora apartó primero de forma cautelar a los trabajadores presuntamente implicados en los malos tratos y después los despidió.

Más de 800 menores en 18 centros

La directora general ha recordado que su departamento mantiene desde 2024 un procedimiento de inspección de los centros en colaboración con la Agencia Europea de Asilo. Según ha explicado, las incidencias graves detectadas se remitieron a la Fiscalía.

Quórum Social 77 gestiona actualmente 18 centros en Canarias que acogen a más de 800 menores. Uno de ellos, situado en Tenerife, cerrará esta semana, según Rodríguez.

Para reforzar la supervisión de estos centros, la Dirección General ha incorporado a 39 técnicos y administrativos a su plantilla. Rodríguez ha insistido en que su departamento tiene la obligación de poner en conocimiento de la justicia las prácticas abusivas que vulneren el interés superior del menor.