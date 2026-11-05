Clavijo estalla contra Sánchez y tacha de "decepcionante" su respuesta ante el caos migratorio

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha calificado de "decepcionante" la respuesta de Pedro Sánchez a la grave situación migratoria que afrontan las islas. A su llegada a Guadalupe para participar en la XXX Conferencia de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas (RUP), ha lamentado que el Gobierno socialista se limite a enumerar las actuaciones que ya ha llevado a cabo sin abordar de raíz la emergencia.

"La respuesta la considero decepcionante, ¿no? Porque la respuesta del presidente Sánchez lo que viene a decirme es lo que se ha hecho. Eso ya lo sabemos. Y en algunos casos se ha hecho poco y mal", ha reprochado Clavijo. El presidente canario ha expresado así su malestar con la contestación de Moncloa ante una crisis que sigue desbordando los recursos de las islas.

Una reunión para coordinar la respuesta

Clavijo ha insistido en que su carta no pedía una relación de las medidas adoptadas, sino una reunión inmediata de coordinación entre los ministerios y el Gobierno canario para organizar la respuesta a la emergencia. Ha recordado, además, que el Ejecutivo autonómico ya tuvo que acudir al Tribunal Supremo para demandar al Estado por lo que ha descrito como una "dejación absoluta" de sus competencias.

Lanzarote y El Hierro, al límite

El presidente ha destacado la situación de Lanzarote, donde siguen llegando embarcaciones con personas fallecidas, y de El Hierro, cuyos servicios asistenciales y sanitarios se encuentran al límite. "Nos hubiese gustado una respuesta un poquito más proactiva y no tan simple y llanamente decir lo que se ha hecho, que para eso no le mando una carta", ha recalcado al explicar qué esperaba de la contestación de Sánchez.

Clavijo también ha denunciado que el Gobierno central no ha convocado la correspondiente junta de seguridad ni ha concretado qué ministerios asumirán el mando. Ante esa falta de respuesta que reprocha a Sánchez, el Ejecutivo canario prevé intensificar sus gestiones diplomáticas durante la cita de Guadalupe para trasladar la emergencia a la Unión Europea.