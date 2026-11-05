Domínguez reclama el despliegue de Frontex y las Fuerzas Armadas ante la presión migratoria en Canarias

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha reclamado al Estado el despliegue de Frontex y de las Fuerzas Armadas ante la situación migratoria en el archipiélago y ha acusado al Ejecutivo central de no ofrecer una respuesta suficiente a las llegadas por la ruta atlántica.

Domínguez sostiene que Canarias está "desbordada" y ha comparado la evolución de la situación con la de Ceuta, al considerar que la capacidad de las islas para prestar servicios públicos es limitada.

Las declaraciones llegan después de que el vicepresidente utilizara este miércoles la expresión "mayday, mayday" para reclamar ayuda al Estado y calificara la situación migratoria que atraviesa Canarias como una "invasión".

Reclama más medios en la frontera

El vicepresidente cuestiona que Frontex no tenga en Canarias el despliegue que reclama para el archipiélago y pide también la intervención de las Fuerzas Armadas en el mar y el espacio aéreo, tomando como referencia las actuaciones desarrolladas durante la crisis migratoria de 2006.

Domínguez considera que el Gobierno central debe reforzar la respuesta en la denominada frontera sur y ha instado a la sociedad canaria a elevar sus reivindicaciones para reclamar una mayor intervención del Estado.

También vincula la presión migratoria con la capacidad de Canarias para mantener servicios como la sanidad y la educación, al tratarse, según sostiene, de un territorio limitado.

La ruta atlántica mantiene una elevada mortalidad

Durante sus declaraciones, Domínguez hizo referencia a los datos publicados este año por Caminando Fronteras sobre la mortalidad en la ruta atlántica.

El informe de la organización correspondiente a los primeros cinco meses de 2026 contabilizó 635 víctimas en la ruta hacia Canarias. Aunque las llegadas descendieron un 72,1% respecto al periodo comparado, las muertes lo hicieron en menor proporción, un 57,2%.

La organización calcula que por cada 100 personas que conseguían llegar a Canarias en 2026 se registraban alrededor de 21 fallecidos, frente a los 14 del año anterior.

Caminando Fronteras atribuye parte de la elevada mortalidad a problemas en los dispositivos de búsqueda y rescate, la movilización de medios y la coordinación entre países.

Críticas al Gobierno central

Domínguez ha acusado al Ejecutivo estatal de "ocultar la realidad" de la situación migratoria y sostiene que su respuesta durante la legislatura ha sido insuficiente.

También ha reclamado que Canarias reciba un tratamiento equivalente al de otros territorios fronterizos y ha cuestionado si la reacción estatal sería diferente si una situación similar se produjera en otra comunidad autónoma.

El vicepresidente mantiene así su petición de reforzar la presencia estatal y europea en la ruta canaria, con Frontex y las Fuerzas Armadas entre las medidas que reclama al Gobierno de España.