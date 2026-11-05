El Carnaval de Santa Cruz 2027 pone fecha a sus grandes duelos sobre el escenario

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027 comienza a perfilar sus noches más esperadas. Las murgas, comparsas, rondallas y demás agrupaciones ya saben cuándo les tocará defender sus repertorios y espectáculos sobre el escenario. El sorteo celebrado este miércoles, 4 de noviembre, ha establecido el orden de participación de más de un centenar de colectivos en una edición que viajará hasta la antigua Roma bajo la alegoría Roma Eterna: El imperio del Carnaval.

El salón de actos del Espacio Cajasiete acogió una cita que reunió al concejal de Fiestas del Ayuntamiento capitalino, Javier Caraballero, junto a representantes de las agrupaciones y numerosos aficionados. Antes de comenzar, los asistentes guardaron un minuto de silencio en memoria de Jesús de Miguel, futbolista del CD Tenerife fallecido el pasado martes.

Con el calendario definido, el Carnaval entra en una nueva fase de preparativos. El próximo 23 de enero comenzarán los concursos con las agrupaciones musicales, una jornada que abrirá Teiderife y en la que también participarán Cantares Luz de Luna, Sabor Isleño, Sabor a Diablos, Nobleza Canaria, Mamerecumbé, Caña Dulce, Los Yuppies y Chaxiraxi. Todos ellos actuarán sobre el escenario diseñado por Juan Sebastián Domínguez.

Un día después, el 24 de enero, será el turno de las agrupaciones coreográficas, con veinte formaciones inscritas. Baila Pa’ Mí abrirá una competición en la que también estarán Moana, Crew of Dreams, Vdance, Loli Pérez, Ibaute y otras academias y colectivos de danza.

Las murgas adultas ya conocen el camino hacia el concurso

El sorteo de las murgas adultas concentró buena parte de la atención de los colectivos carnavaleros. Las cuatro fases se celebrarán de manera consecutiva entre el 1 y el 4 de febrero, con seis agrupaciones por jornada.

Chaladas tendrá la responsabilidad de inaugurar la primera fase, el lunes 1 de febrero, antes de las actuaciones de Indomables, Zeta-Zetas, Chinchosos, Bambones y Trabachones.

La segunda jornada, prevista para el martes 2, comenzará con Guachinquietas y continuará con Burlonas, Trinkosos, Diabólicas, Desbocados y Trapaseros.

El miércoles 3 de febrero, Diablos Locos abrirá la tercera fase, compartiendo noche con Ni Pico Ni Corto, Triqui Traques, Marchilongas, Irónicos y Desatadas.

La cuarta y última fase, el jueves 4 de febrero, arrancará con Jocicudas. Tras ellas actuarán Tras con Tras, Tiralenguas, Mamelucos, La Sonora y Mamelonas, encargadas de cerrar las actuaciones de esta etapa del certamen.

También las murgas infantiles conocen ya su distribución. Castorcitos inaugurará la primera fase el 29 de enero, seguida de Raviscuditos, Triqui Traquitos, Guachipanduzy, Redoblones, Mamelones, El Cabito y Pita Pitos.

La segunda fase, el 30 de enero, comenzará con Sofocados y continuará con Chinchositos, Carricitos, Frikywiky’s, Bambas, Distraídos, Ferrusquentitos y Tiralengüines.

El resultado del sorteo permite a las agrupaciones organizar sus preparativos con la vista puesta en unas actuaciones que cada año despiertan una gran expectación entre los aficionados.

Comparsas, rondallas y canción de la risa completan el calendario

La programación competitiva continuará con las rondallas el 31 de enero. Orfeón La Paz será la primera en actuar, seguida de la Rondalla Asociación Mamel’s, Gran Tinerfe, Las Valkirias, Peña del Lunes 1965, Unión Artística El Cabo, Rondalla Lírico Coral Los Aceviños y Masa Coral Tinerfeña.

Las agrupaciones de mayores tendrán su cita el 10 de febrero, con la murga Las Incansables de Icod encargada de abrir el certamen. También participarán Monte Nevado, Rondalla Las Nieves, Con Nuestra Gente Chincanayros, Tercera Edad Tegueste, Mayores del 2000, Antón Guanche de Candelaria y Volcanes del Teide.

El humor llegará el 12 de febrero con los grupos de la canción de la risa. Los Chicos con Guaza serán los primeros en actuar, por delante de Los Quijotes de la Guancha, Los Legías, Las Gediondas, Los Cornucas Atómicos, Los Esc@ndinabos, ¿No sabes de qué vamos disfrazados?, Los Rebelrisas y No tengo el chich pa’ farolillos.

Las comparsas tomarán el protagonismo el 13 de febrero. Joroperos abrirá el concurso, seguido de Tropicana, Bahía Bahitiare, Río Orinoco, Danzarines Canarios, Bella Mariana, Tabajaras, Abenaura y Cariocas, que cerrará la competición.

Con el sorteo celebrado y el orden de actuación definido, Santa Cruz de Tenerife avanza hacia una nueva edición de su fiesta más internacional. La alegoría romana marcará la ambientación de un Carnaval en el que las agrupaciones volverán a ser protagonistas, con meses de ensayos y preparativos por delante.

La cuenta atrás ya está en marcha y los colectivos conocen desde ahora el momento exacto en el que deberán subir al escenario para mostrar el trabajo realizado durante todo el año.