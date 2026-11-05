El PP marca distancias con Clavijo por su propuesta de limitar la compra de viviendas en Canarias

La vivienda vuelve a situarse en el centro del debate político canario, esta vez por las diferencias entre los dos principales partidos que integran el Gobierno autonómico. El Partido Popular ha expresado su desacuerdo con la propuesta defendida por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para introducir restricciones a la adquisición de inmuebles en el archipiélago en función del tiempo de residencia.

El vicepresidente del Ejecutivo regional y presidente del PP canario, Manuel Domínguez, dejó clara su posición durante un foro organizado por Canarias7, en el que participó junto al candidato popular al Congreso por Las Palmas, Sergio Ramos.

La iniciativa planteada por Clavijo contempla impedir la compra de vivienda a quienes no acrediten al menos diez años de residencia y empadronamiento en Canarias. También incluye una limitación sobre el número de propiedades que podría poseer cada residente.

Domínguez precisó que se trata de una propuesta de Coalición Canaria y no de una iniciativa acordada por el conjunto del Gobierno autonómico. El dirigente popular rechazó las restricciones planteadas y calificó de "una aberración" la posibilidad de limitar a dos el número de viviendas que puede tener un ciudadano.

Dos planteamientos diferentes ante el problema de la vivienda

La posición del PP introduce una discrepancia política relevante en uno de los asuntos que más preocupan a los residentes del archipiélago.

El planteamiento impulsado por Clavijo pretende intervenir sobre las condiciones de acceso a la propiedad inmobiliaria, estableciendo requisitos específicos vinculados al arraigo residencial en las islas.

Sin embargo, los populares no comparten la fórmula propuesta. Su rechazo abre un debate sobre los límites de la intervención pública en el mercado de la vivienda y sobre las alternativas para facilitar el acceso a un inmueble en un territorio con disponibilidad limitada de suelo.

La cuestión también presenta una dimensión jurídica. Cualquier restricción a la adquisición de propiedades debería concretarse en una norma y examinarse a la luz del ordenamiento constitucional y europeo, especialmente por sus posibles efectos sobre la libertad de circulación de capitales y el derecho de propiedad.

Por el momento, las limitaciones anunciadas no constituyen una prohibición vigente ni pueden aplicarse directamente a las operaciones inmobiliarias.

Las diferencias llegan en plena precampaña electoral

Las declaraciones de Domínguez se produjeron en un encuentro político en el que también se abordó la defensa de los intereses canarios en el Congreso de los Diputados.

Sergio Ramos aprovechó su intervención para cuestionar el discurso electoral de Coalición Canaria y defender que el Partido Popular puede representar las reivindicaciones del archipiélago ante el Estado.

Entre los asuntos tratados figuró la bonificación del 75 % en los desplazamientos aéreos de los residentes canarios. Ramos aseguró que su formación mantendría ese descuento si accediera al Gobierno central, frente a las advertencias formuladas desde el nacionalismo canario sobre su continuidad.

Las diferencias entre CC y PP se producen mientras ambas formaciones mantienen su colaboración en el Ejecutivo autonómico, una circunstancia que permite distinguir entre los acuerdos de gobierno y las posiciones propias de cada partido.

La controversia sobre la vivienda queda ahora pendiente de que la propuesta de Clavijo se concrete jurídicamente y se determine qué respaldo político podría reunir.

Mientras tanto, el debate vuelve a poner de manifiesto la dificultad de encontrar una respuesta compartida al acceso a la vivienda en Canarias, una cuestión que combina necesidades sociales, disponibilidad de inmuebles, actividad económica y regulación del mercado.