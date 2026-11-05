El PSOE reclama a Delgado que explique qué hizo tras conocer las denuncias del caso Quórum 77

El caso Quórum 77 ha abierto un nuevo frente político al Gobierno de Canarias por la gestión y supervisión de los centros de acogida de menores migrantes tutelados por la comunidad autónoma.

La portavoz del PSOE Canarias, Elena Máñez, considera insuficiente que el Ejecutivo autonómico se persone en la causa judicial y reclama a la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, explicaciones sobre las actuaciones realizadas desde que se conocieron las primeras denuncias.

La investigación se centra en presuntos malos tratos y vejaciones atribuidos a personal de Quórum Social 77 en centros de acogida que la entidad gestionaba para el Gobierno de Canarias.

El PSOE pide explicaciones sobre las inspecciones

Máñez reclama conocer cuándo tuvo conocimiento la Consejería de los hechos, qué medidas adoptó posteriormente y de qué forma comprobó que los menores se encontraban protegidos.

La dirigente socialista también cuestiona si los mecanismos de supervisión fueron suficientes y pide que se detalle cuántas denuncias ha recibido el departamento, qué inspecciones se han realizado y qué medidas se han puesto en marcha para prevenir posibles abusos.

El PSOE sostiene además que la personación del Gobierno en la causa para acceder al sumario no sustituye a las explicaciones políticas sobre la gestión de los centros.

Dudas sobre posibles avisos previos

Otro de los puntos sobre los que Máñez reclama aclaraciones son las referencias a posibles avisos previos de inspecciones recogidas en informaciones sobre el caso.

La portavoz socialista pide esclarecer si estos avisos se produjeron, quién pudo realizarlos y qué garantías existían para asegurar que los controles fueran efectivos.

Se trata, no obstante, de extremos que deben quedar sujetos a lo que determine la investigación y a las explicaciones que puedan aportar las administraciones implicadas.

Reclama responsabilidades políticas

Máñez sostiene que la saturación que atravesaban los centros de acogida obligaba a reforzar la vigilancia y la inspección sobre los recursos destinados a menores migrantes.

El PSOE reclama ahora responsabilidades políticas a la consejera y a la dirección general correspondiente por lo que considera fallos de supervisión.

La investigación judicial continúa abierta, mientras el debate político se centra en qué controles realizó el Gobierno de Canarias y qué actuaciones adoptó desde que tuvo conocimiento de las primeras denuncias.