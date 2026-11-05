El Rosario adjudica el proyecto definitivo de su futura piscina municipal

El Ayuntamiento de El Rosario ha adjudicado por 141.487,17 euros la redacción del proyecto de ejecución de la futura piscina municipal que se construirá en La Esperanza.

La empresa Socaire Arquitectos SLP será la encargada de desarrollar técnicamente la primera fase del Centro Integral Deportivo después de obtener la mayor puntuación entre las cuatro firmas que concurrieron al procedimiento.

Seis millones reservados para la primera fase

El contrato incluye el desarrollo del edificio de piscinas, sus instalaciones, los accesos, las conexiones a las redes de servicios y las obras de urbanización necesarias para poner en funcionamiento esta primera fase.

El proyecto deberá diseñarse como una actuación completa y autónoma, de manera que pueda entrar en servicio sin depender de las posteriores fases previstas para el complejo.

El Ayuntamiento asegura que dispone ya de seis millones de euros de fondos propios para financiar esta primera etapa de las obras. La administración municipal también ha asumido previamente la compra de los terrenos y la elaboración del anteproyecto.

Piscina, gimnasio y aparcamiento

El complejo se ubicará en la calle Francisco Rodríguez Machado, junto al Pabellón de Deportes de La Esperanza. En su área de influencia directa residen más de 8.000 personas, dentro de un municipio que ronda los 19.000 habitantes.

El diseño de esta primera fase plantea tres espacios principales: el acceso, la piscina y un gimnasio situado sobre la zona de entrada.

La propuesta contempla también un aparcamiento abierto en sótano, una plaza de acceso y un espacio público en graderío que servirá de conexión con el actual pabellón deportivo.

El proyecto global prevé además una piscina terapéutica, vestuarios, dependencias administrativas, pistas de pádel y dos canchas multifunción exteriores.

La adjudicación abre ahora la fase de redacción del proyecto definitivo, paso previo a poder ejecutar unas obras para las que el Consistorio afirma contar ya con seis millones de euros de financiación propia.