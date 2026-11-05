Gran Canaria eleva a 1.171 millones su presupuesto de 2027 y aumenta la inversión hasta 302 millones

El Cabildo de Gran Canaria contará en 2027 con un presupuesto de 1.171,7 millones de euros, un 11,02% más que en el ejercicio anterior, con un fuerte incremento de la inversión pública y más recursos destinados a políticas sociales.

El proyecto presupuestario, aprobado por el Consejo de Gobierno y pendiente todavía de su ratificación definitiva por el Pleno, aumenta en 116,3 millones de euros respecto a 2026.

Las cuentas reservan 353,8 millones para políticas sociales, 372,2 millones para partidas de carácter económico y elevan la inversión global hasta los 302,1 millones de euros.

La inversión crece en casi 82 millones

La inversión prevista representa el 25,78% del presupuesto y aumenta en 81,95 millones de euros respecto al ejercicio anterior.

Estos recursos permitirán continuar actuaciones en carreteras, vivienda, infraestructuras hidráulicas, movilidad, equipamientos públicos y proyectos vinculados a la energía, la digitalización y la diversificación económica.

Entre las actuaciones previstas figuran inversiones en redes viarias, áreas comerciales e industriales, infraestructuras turísticas y planes de cooperación con municipios y mancomunidades.

También se contemplan proyectos hidráulicos relacionados con desaladoras, depuradoras y emisarios, además de actuaciones en energías renovables y digitalización.

El presupuesto mantiene asimismo recursos para proyectos como el nuevo Estadio de Gran Canaria, el Centro Insular de Deportes, la rehabilitación de la Ciudad Deportiva, el Museo de Bellas Artes y el nuevo pabellón de Infecar.

Las cuentas incluyen además las expropiaciones necesarias para avanzar en el futuro tren de Gran Canaria.

353,8 millones para políticas sociales

Las políticas sociales dispondrán de 353.782.362 euros, un 30,19% del presupuesto y 7,8 millones más que en 2026.

Según el Cabildo, se trata de la mayor dotación destinada hasta ahora a este ámbito.

Los recursos se dirigirán a la atención de personas mayores, menores, personas con discapacidad y colectivos vulnerables, además de financiar medidas contra la pobreza y la exclusión social.

También continuará la ampliación de las plazas sociosanitarias en la isla, con nuevas actuaciones en equipamientos como el antiguo Hospital Psiquiátrico, Los Salesianos de Guía, Taliarte, San Francisco de Paula y Adepsis.

Más de 372 millones para desarrollo económico

Las partidas de carácter económico alcanzarán los 372,2 millones de euros, un 31,76% del total y 57 millones más que este año.

Si se suman estas cantidades a las destinadas a políticas sociales, ambas áreas concentran 725,9 millones, equivalentes al 61,96% del presupuesto insular.

Dentro de este bloque se incluyen actuaciones relacionadas con empleo, sostenibilidad, innovación, soberanía energética y alimentaria, seguridad hídrica, movilidad y diversificación turística.

Un crédito de 49 millones para financiar inversiones

El proyecto incluye además una operación de crédito de 49 millones de euros para financiar parte de las inversiones previstas durante 2027.

El Cabildo señala que dispone también de 202,5 millones en remanentes que podrían incorporarse posteriormente al presupuesto para nuevas actuaciones.

El proyecto deberá superar ahora su tramitación y ser ratificado definitivamente por el Pleno durante noviembre, antes de que las cuentas entren en vigor para el ejercicio de 2027.