Interceptado un cayuco con 80 inmigrantes ilegales al sureste de La Gomera

Una nueva embarcación precaria ha alcanzado las costas del archipiélago este jueves. Un total de 80 inmigrantes ilegales han llegado a la isla de La Gomera a bordo de un cayuco tras haber sido avistados cuando navegaban a apenas 2,2 millas náuticas al sureste del litoral insular. La embarcación de auxilio Salvamar Nizar fue la encargada de salir al encuentro del bote para asegurar a los navegantes y coordinar su traslado a tierra firme.

La alerta se activó a primera hora de la mañana, momento en el que el Centro Coordinador de Salvamento Marítimo en Tenerife recibió el aviso sobre la proximidad de la barcaza. De inmediato se movilizaron los medios marítimos pertinentes para interceptar la nave en alta mar. Minutos después de las 09:30, la comitiva arribó a puerto, donde ya se encontraba preparado un dispositivo de asistencia médica integrado por el Servicio de Urgencias Canario (SUC), personal de Atención Primaria del Servicio Canario de Salud y voluntarios de Cruz Roja para evaluar el estado físico de los recién llegados.

Este episodio constata una vez más la reactivación constante de la ruta atlántica de inmigración, considerada una de las vías marítimas más peligrosas del mundo. Las mafias de tráfico de personas continúan fletando cayucos sobrecargados desde las costas africanas hacia las Islas Canarias, aprovechando la debilidad de las políticas disuasorias y la falta de un control efectivo en los puntos de partida en el continente vecino.

La incesante llegada de embarcaciones irregulares somete a una notable tensión asistencial a las islas de menor tamaño, como La Gomera o El Hierro, cuyos recursos locales resultan muy limitados frente a contingentes de estas dimensiones. Diversos sectores reclaman al Gobierno central un refuerzo de la cooperación internacional en origen y una firmeza mayor en la vigilancia de las fronteras marítimas para frenar un negocio clandestino que pone en riesgo decenas de vidas en alta mar y sobrecarga la capacidad institucional de las regiones afectadas.