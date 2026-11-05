La Audiencia absuelve al exalcalde de Granadilla y a seis concejales por el caso Médano Park

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha absuelto al exalcalde socialista de Granadilla de Abona Jaime González Cejas y a otros seis concejales acusados de prevaricación por la tramitación del plan parcial Médano Park. El tribunal considera legales los acuerdos municipales cuestionados y descarta que las resoluciones aprobadas fueran arbitrarias o contrarias al ordenamiento jurídico.

La causa investigaba la actuación de los responsables municipales entre 2004 y 2006, cuando se tramitó esta actuación urbanística. La Fiscalía sostenía que los acusados habían apoyado con sus votos el desarrollo del plan pese a conocer que González Cejas tenía intereses económicos en la sociedad propietaria de los terrenos.

El entonces alcalde era copropietario de la empresa promotora, Médano Beach Sur SA, y llegó a tener 440 acciones de la sociedad, que posteriormente vendió por más de 200.000 euros.

La Audiencia no aprecia ilegalidad en los acuerdos municipales

La sentencia descarta que los acuerdos aprobados por las juntas de Gobierno y las sesiones plenarias constituyeran un delito de prevaricación. Los magistrados consideran que los informes técnicos y jurídicos incorporados al expediente no cuestionaban la legalidad de las decisiones ni las calificaban de arbitrarias.

Durante el juicio, González Cejas defendió que actuó conforme a los informes de los técnicos municipales, entre ellos los del secretario y el interventor. También sostuvo que tenía competencias para firmar los decretos de aprobación del documento urbanístico y que su participación en la sociedad no suponía una incompatibilidad legal.

El exalcalde explicó que se ausentó del pleno en el que se aprobó definitivamente el plan. Asimismo, aseguró que vendió el 2 % de sus participaciones al mismo precio que el resto de los socios y que no recibió ningún trato de favor.

El Ayuntamiento redujo la edificabilidad un 30 %

Otro de los elementos valorados durante la vista fue la declaración del administrador de Médano Beach Sur SA y la intervención de varios peritos. Estos respaldaron que la actuación municipal no había beneficiado a la sociedad promotora.

Según lo expuesto ante el tribunal, el Ayuntamiento redujo la edificabilidad de los terrenos en un 30 % y los catalogó como suelo rústico, pese a la vinculación empresarial que mantenía González Cejas.

Los otros seis concejales procesados defendieron que sus votos se ajustaron a los informes técnicos municipales.

La Fiscalía había llegado a solicitar diez años de inhabilitación para el exalcalde, aunque finalmente rebajó su petición a cuatro años en sus conclusiones. La resolución judicial absuelve ahora a los siete acusados.