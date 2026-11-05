La NASA toma como modelo la erupción de La Palma para anticipar futuras catástrofes volcánicas

La erupción del volcán de La Palma de 2021 ha entrado en la agenda científica de la NASA. La agencia espacial estadounidense ha incluido el episodio en su último documento estratégico sobre geociencias como uno de los casos de referencia para orientar la investigación durante la próxima década.

El informe, titulado CORE 2.0: Retos y oportunidades para la investigación en Superficie e Interior de la Tierra (ESI, por sus siglas en inglés), analiza cómo un fenómeno geológico puede provocar graves daños en las infraestructuras, alterar la navegación aérea y afectar a la actividad económica de todo un territorio.

Entre los especialistas que han participado en la elaboración del documento figura Társilo Girona, investigador Ramón y Cajal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Geociencias Barcelona. El experto destaca que la erupción de La Palma permitió comprobar los avances en la vigilancia volcánica, pero también dejó claro que todavía quedan muchas incógnitas sobre lo que ocurre bajo la superficie.

"Cuánto hemos avanzado en la vigilancia volcánica, pero también cuánto nos queda por comprender", resume Girona sobre las lecciones que dejó la erupción.

Más allá de detectar señales de actividad

Uno de los principales retos que plantea el informe es mejorar la capacidad para anticiparse a las erupciones. Para ello, los investigadores consideran que no basta con detectar señales de actividad volcánica: también es necesario comprender los procesos físicos que las provocan y estudiar el comportamiento de los sistemas volcánicos desde las primeras fracturas de la corteza hasta las consecuencias posteriores a una erupción.

En esa tarea, los científicos apuestan por combinar imágenes de satélite, sensores instalados sobre el terreno, modelos numéricos e inteligencia artificial. El objetivo es mejorar la interpretación de los datos y avanzar en la predicción de fenómenos como las erupciones, los terremotos o los deslizamientos de ladera.

La experiencia de La Palma, una referencia para el futuro

Las conclusiones del trabajo van más allá de la prevención de catástrofes naturales. Los investigadores también señalan la importancia de mejorar el conocimiento del subsuelo para gestionar recursos como las aguas subterráneas y garantizar el acceso a materias primas consideradas críticas.

Aunque el documento de la NASA está dirigido principalmente a orientar las prioridades de las agencias federales estadounidenses, sus recomendaciones también tienen aplicación en España. Girona defiende la necesidad de mantener una financiación científica estable, facilitar el acceso a los datos geológicos y trasladar los avances de la investigación a la sociedad.

La erupción de La Palma transformó parte de la isla y obligó a miles de personas a abandonar sus hogares.